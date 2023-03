E’ tornata la primavera: 7 cose da fare all’aria aperta

Cose da fare in primavera all'aperto: tra camminata e giardinaggio, ecco 7 dritte per tornare fuori dopo l'inverno

E’ finalmente tornata la primavera. Le giornate si allungano, il sole tiepido scalda il pomeriggio . Ci sono un po’ di pollini nell’aria è vero, ma c’è anche quel bel profumo di fuori di campo che ci porta il buon umore. Ed è arrivato il momento di lasciarci cullare dai suoni e di lasciarci ammaliare dai profumi della primavera per passare un po’ più di tempo all’aperto per stare bene, per recuperare la forma persa in inverno, per ritrovare il buonumore che solo il bel tempo piò portare. Che cosa possiamo fare quindi in primavera all’aperto? Oggi 7 dritte, 7 consigli per voi, che di certo, amate la primavera almeno tanto quanto noi.

7 cose da fare all’aperto in primavera

Innanzi tutto camminare: una cosa che tutti, ma davvero tutti, possono fare. Dai bambini alle mamme, passando per chi ha degli acciacchi e non è più giovanissimo. Di può camminare di mattina, di pomeriggio, da soli o in compagnia…Camminare all’aperto è un’ottima attività per mantenersi attivi e godere del bel tempo. Cercate di fare almeno 30 minuti di camminata al giorno, in modo da aiutare a migliorare la tua salute cardiovascolare e ridurre lo stress.

Yoga: praticare yoga all’aperto può essere rilassante e rigenerante. Trovate un posto tranquillo e praticare alcune pose come la posizione del guerriero o l’albero. Cose semplici se non lo avete mai fatto prima, vi potrete aiutare anche visionando dei video tutorial. Potete anche cercare nel posto in cui vivete dei gruppi o delle palestre che prevedono l’attività di yoga di gruppo da fare all’aperto. Sarà un’esperienza che di certo apprezzerete e anche molto. Per chi cerca emozioni forti, la corsa. Correre: se sei un po’ più attivo, il jogging è un ottimo modo per mantenerti in forma. Trova un percorso panoramico e cerca di fare almeno 20-30 minuti di jogging al giorno.

Non solo attività fisica da fare all’aperto, si può fare anche altro per distrarre la mente e rilassarsi. Giardinaggio: lavorare in giardino è un ottimo modo per mantenerti attivo e godere del bel tempo. Pianta fiori o verdure, rastrella le foglie o decidi di fare un po’ di pulizia generale.

Tornando invece allo sport, avete la passione per la bici? E allora Ciclismo: se ti piace il ciclismo, sfrutta la primavera per fare qualche giro in bici. Trova un percorso panoramico e goditi la vista mentre ti alleni. Pallavolo: se sei in gruppo, la pallavolo è un ottimo gioco per fare attività all’aperto. Crea una rete e gioca con amici o familiari. Escursioni: se sei un amante della natura, le escursioni possono essere un’ottima attività per fare all’aperto. Cerca percorsi adatti alle tue capacità e goditi la vista e il suono della natura. Anche in questo caso, valgono i consigli dati in precedenza. Si possono trovare anche dei gruppi, in base alle proprie esigenze se non si vuole andare in giro da soli per le escursioni. Meglio infatti non avventurarsi in sentieri che potrebbero creare problemi.

Questi sono solo alcuni esempi di esercizi che puoi fare all’aperto durante la primavera. Ricorda di consultare sempre un medico prima di iniziare qualsiasi programma di esercizio, specialmente se hai problemi di salute o se non hai fatto attività fisica per un po’ di tempo.