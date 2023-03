Esercizi per le gambe da fare in primavera : 5 idee

E' arrivata ormai la primavere ed è tempo di tornare a camminare ma non solo: ecco gli esercizi da fare per le gambe appesantite durante i mesi invernali

Quando arriva la bella stagione, in particolare la primavera, non vediamo l’ora di uscire di casa e rimetterci in forma. Abbiamo magari camminato molto poco in inverno e adesso è arrivato il momento di respirare a pieni polmoni. Cosa possiamo fare per le nostre gambe, se durante i mesi invernali ci siamo mossi poco e magari abbiamo passato molto tempo seduti tra lavoro e casa? Bhè è arrivato il momento di impegnarci di più per riattivare i muscoli della gambe e non solo. Ci farà sicuramente bene respirare, prendere un po’ di sole e camminare ma anche fare degli esercizi che ci aiuteranno a ritrovare un buon equilibrio. Tra l’altro, bisogna approfittare delle temperature miti della primavera perchè altrimenti poi arriverà l’estate, farà troppo caldo e rinunceremo agli esercizi da fare. Vediamo quindi cosa possiamo fare con l’arrivo della primavera, in particolare per riattivare le nostre gambe, dopo averle usate molto poco in inverno! Vediamo dunque 5 idee alla portata di tutti, anche dei più pigri che non amano molto l’attività fisica.

Primavera: gli esercizi da fare per riattivare le nostre gambe

Ci sono molti esercizi che puoi fare in primavera per le gambe. Qui ne sono alcuni:

Camminata: fare una passeggiata all’aperto può essere un ottimo modo per tonificare le gambe e bruciare calorie. Prova a camminare ad un passo sostenuto per almeno 30 minuti al giorno per ottenere i massimi benefici. La camminata è alla portata di tutti per cui non avete scuse: uscite di casa e camminate magari ascoltando della buona musica. Corsa: la corsa è un’attività cardiovascolare che può aiutare a tonificare le gambe. Inizia con una corsa leggera e aumenta gradualmente la durata e l’intensità dell’esercizio. Squat: gli squat sono un esercizio efficace per tonificare i glutei e le gambe. Mantenendo i piedi alla larghezza delle spalle, piega le ginocchia e scendi verso il pavimento come se stessi per sederti su una sedia immaginaria. Quindi, torna alla posizione eretta. Ripeti questo movimento per almeno 10-12 ripetizioni. Affondi: gli affondi sono un altro esercizio che può aiutare a tonificare le gambe. Inizia mantenendo i piedi alla larghezza delle spalle e poi fai un passo in avanti con una gamba e piega le ginocchia fino a quando la coscia anteriore è parallela al pavimento. Torna alla posizione iniziale e ripeti con l’altra gamba. Prova ad eseguire 10-12 ripetizioni per lato. Cycling: andare in bicicletta può aiutare a tonificare le gambe, specialmente i quadricipiti e i polpacci. Prova ad andare in bicicletta per almeno 30 minuti al giorno per ottenere i massimi benefici.

Dopo l’esercizio fisico ricordate sempre di bere molto