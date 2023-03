Come si fa a bere tanta acqua ogni giorno: i trucchi per farlo senza sforzo

Non riuscite a ricordarvi di bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno? Ecco qualche piccolo stratagemma quotidiano che vi aiuta ad idratare il fisico senza sforzo e combatte cellulite e chili di troppo

L‘acqua è una sostanza vitale per il nostro organismo e rappresenta uno dei pilastri della nostra salute e del nostro benessere. Bere la quantità adeguata di acqua al giorno è un’abitudine che non dovremmo mai sottovalutare, perché ha effetti positivi su molti aspetti della nostra vita, dall’aspetto estetico alla salute del nostro corpo. La quantità di acqua che dovremmo bere al giorno dipende da vari fattori, tra cui il nostro peso, il livello di attività fisica e l’età. In generale, gli esperti consigliano di bere almeno 2 litri di acqua al giorno, ma questa quantità può variare a seconda delle circostanze. Ad esempio, gli uomini dovrebbero bere in media 3,7 litri di acqua al giorno, mentre le donne dovrebbero bere 2,7 litri. I bambini hanno bisogno di meno acqua rispetto agli adulti, ma dovrebbero comunque bere abbastanza per mantenere il loro organismo idratato. Anche gli anziani hanno bisogno di una quantità adeguata di acqua, ma a causa della diminuzione della funzione renale, potrebbero dover bere meno rispetto ad un adulto in salute.

Quando si inizia una dieta la prima regola alimentare che torna costante è quella di bere molta acqua. Idratarsi è infatti fondamentale per combattere la ritenzione idrica (e quindi la cellulite) e perdere peso. Per questo motivo occorre bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno (secondo alcuni anche due litri e anche più, come detto in precedenza). L’importanza di bere molta acqua diventa ancora più evidente durante i mesi estivi, quando le temperature più alte possono causare una perdita di liquidi maggiore del normale. Durante l’inverno, tuttavia, è facile dimenticare di bere abbastanza acqua, soprattutto se si trascorre molto tempo in ambienti riscaldati, dove l’aria secca può aumentare la perdita di liquidi attraverso la respirazione. In questi casi, è importante ricordare di bere regolarmente acqua durante tutto l’anno, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

I trucchi per bere tanta acqua senza sforzo

Una regola che può sembrare semplice e che invece, per chi non ha questa sana abitudine, risulta essere molto complicata da seguire con costanza. Semplicemente ci si “dimentica” di bere. E allora il trucco è proprio quello di aiutare la mente a ricordarsi di bere. Visto che bere a digiuno aiuta anche ad avere meno fame al risveglio una buona abitudine può essere quella di lasciare sul comodino un bicchiere d’acqua da bere appena si inizia la giornata. Chi lavora al pc dovrebbe sempre avere sulla scrivania una bottiglietta d’acqua a portata di mano. Durante l’orario di ufficio in questo modo, quasi senza rendersene conto, si beve almeno mezzo litro d’acqua. Anche chi non lavora in ufficio può seguire questo accorgimento portando la bottiglietta in borsa e ricordandosi di fare un sorso di tanto in tanto per alleggerire il peso. Quando non si ha sete l’acqua sembra proprio fermarsi in gola e non andare giù: il trucco è spremerci dentro qualche goccia di limone. Chi proprio non può fare a meno delle bevande dolcificate può allungarle con acqua. Si anche a succhi di frutta non zuccherati, meglio se preparati in casa in maniera del tutto naturale e senza conservanti. Se piacciono vanno benissimo anche i centrifugati di verdura, ad esempio al cetriolo. A tavola bere sempre un bicchiere d’acqua prima di iniziare a mangiare aiuta anche a limitare l’appetito. La sera prima di andare a letto bevete una tisana non zuccherata: aiuta anche a rilassarsi e dormire meglio.

Non solo. Ecco alcuni consigli e trucchi per aiutarti a bere la quantità di acqua giornaliera di cui hai bisogno: