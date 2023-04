La dieta per snellire i fianchi da provare in primavera

La primavera è il miglior momento per rimettersi in forma: ecco la dieta e gli esercizi per snellire i fianchi

La primavera è l’occasione migliore per rimettersi in forma e non solo perchè si avvicina l’estate e quindi anche il momento in cui indosseremo il costume o comunque degli abiti che ci coprono di meno. Prima di pensare all’aspetto fisico, dobbiamo anche pensare alla salute e ovviamente dobbiamo innanzi tutto sentirci bene con il nostro corpo. Oggi vi vogliamo parlare di una dieta che può servire in particolare a chi vuole perdere qualche chiletto e in generale snellire i fianchi. La premessa che facciamo quando si parla di alimentazione è sempre la medesima: bisogna rivolgersi a uno specialista, soprattutto se si hanno delle patologie o dei problemi di salute. E in generale, è sempre bene farlo quando si decide di apportare delle modifiche al proprio regime alimentare…Ma torniamo a noi con i consigli per chi vuole provare a snellire i fianchi perdendo anche un po’ di peso.

La fatidica prova costume si avvicina. Se il vostro tallone d’Achille sono i fianchi mettersi a dieta potrebbe non bastare. Ridurre le calorie e perdere peso infatti aiuta sicuramente ma in questo caso occorre una dieta localizzata.

La dieta per snellire i fianchi: come funziona

Il focus sono i fianchetti che sono uno dei punti più ostinati e difficili da smaltire. Il primo obiettivo di un intervento di dimagrimento deve essere drenare i liquidi. L’accumulo di grasso sui fianchi infatti dipende in primo luogo dal ristagno dei liquidi. Per affrontare il problema all’origine occorre quindi riattivare la circolazione. Il segreto è bere molta a acqua e liquidi in generale (anche tisane e limonate senza zucchero per integrare vanno benissimo). Occorre bere almeno un litro e mezzo o ancora meglio due litri di acqua al giorno. Complice della ritenzione idrica è il sale. Per questo motivo vanno ridotti al minimo anche insaccati e cibi confezionati o precotti. Il sale come condimento si può sostituire con spezie, dalla soia al curry, dal pepe al peperoncino. Sarebbe opportuno anche ridurre il consumo di caffeina e di zucchero. Semaforo rosso per gli alcolici. A tavola sono da preferire frutta, verdura e fibre. Ampio spazio ai cereali, sia a colazione che nelle zuppe e insalate fredde (ad esempio il farro). La dieta deve mirare ad eliminare tutti i grassi non necessari. Ma ovviamente controllarsi a tavola non basta per sconfiggere il grasso sui fianchi. Per eliminare le riserve di adipe occorre fare con costanza esercizi fisici mirati. Per i fianchetti le camminate quotidiane e la corsa sono un’arma potentissima. Anche la bicicletta (o lo spinning) sono molto consigliati. Aiutano a snellire i fianchi anche il nuoto e l’acqua gym. In casa invece potete fare un semplice esercizio: tenete dei pesi (anche bottiglie di acqua piene di terra) e lasciate scendere il braccio teso lungo il fianco.

Tre esercizi mirati per snellire i fianchi

Proprio perchè non bisogna solo pensare a quello che si mangia ma fare anche della sana attività fisica, vi consigliamo tre esercizi mirati che aiutano proprio chi vuole snellire i fianchi.

Ecco tre esercizi che possono aiutare a snellire i fianchi: