Festa della musica 2019 a Benevento, Mogol e l’orchestra filarmonica del Conservatorio: un appuntamento da non perdere

In occasione della Festa della musica 2019 sabato 22 giugno sarà presente a Benevento un super ospite d’onore. Ospite sarà il grandissimo Mogol con l’orchestra filarmonica del Conservatorio di Benevento diretta dal maestro Gianluca Podio ed il coro della classe del 3° anno del corso di canto pop. Un pezzetto della sua grandiosa carriera verrà riproposto con le composizioni più note. Una serata unica, magica, come ci racconta Nunzia Carrozza, docente del corso di canto pop del conservatorio di Benevento nonché cantante, logopedista, insegnante di canto, pianista. Durante la sua recente avventura nel programma All Together Now ci ha concesso un’intervista che ci è rimasta sulla pelle. Fino a ieri sera insegnante di canto dietro le quinte del programma di cui abbiamo seguito la finale, domani sera 22 giugno 2019 pronta per questa bellissima esperienza al conservatorio di Benevento; sarà voce della serata insieme ai suoi allievi in Piazza Roma alle ore 21:00.

A BENEVENTO LA FESTA DELLA MUSICA 2019

In occasione della Festa della musica verrà conferita una laurea honoris causa a Mogol. Un concerto che potremo seguire anche per celebrare carriera di un’artista che tutti conoscono, che ha fatto la storia della musica italiana. Ancora musica, ancora voci bellissime, ancora magia perché la musica non può non essere che la protagonista e va celebrata in tutti i modi possibili. Autore, produttore discografico, scrittore, Mogol è uno dei più grandi artisti italiani. I suoi testi sono stati cantanti da Battisti, di cui ricordiamo la lunga collaborazione, Caterina Caselli, Dik Dik, Fausto Lelali, Riccardo Cocciante, Mango, New Trolls e molti altri. Un grande onore per l’orchestra del conservatorio di Benevento che lo avrà come ospite. In occasione della festa della musica 2019 in molte piazze italiane potrete trovare numerosi spettacoli di grande spessore, Benevento è di certo un appuntamento da non perdere. Clicca qui per conoscere le città che hanno aderito all’iniziativa promossa dal ministero dei beni culturali.