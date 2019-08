Sing&Song Home Studio si ricomincia, dal 2 settembre lezione di prova gratuita per i corsi di canto con Claudia Cappabianca

Il 2 settembre 2019 riprenderanno i corsi di canto presso la Sing&Song Home Studio scuola di musica a Battipaglia. Lunedì 2 settembre sarà possibile prenotare una lezione di prova gratuita di mezz’ora con l’insegnante di canto Claudia Cappabianca. Nell’occasione sarà possibile informarsi su tutti i corsi in programma per l’anno accademico musicale 2019/2020. Cantare fa bene al cuore, fa bene al nostro corpo e ci fa divertire. Molti sono i corsi di canto in programma alla Sing&Song Home studio per bambini, ragazzi e adulti. Laboratori di canto corale e corsi individuali per migliorare nel canto, per conoscere meglio la propria voce e sperimentandosi divertendosi. Tecnica vocale per conoscere meglio il proprio strumento: la voce.

ANNO ACCADEMICO 2019/2010 PRONTI PER I LABORATORI DI CANTO CORALE E I CORSI INDIVIDUALI

A partire dalle 18:00 del 2 settembre 2019 a Battipaglia sarà possibile prenotare una lezione di canto di prova gratuita. La Sing&Song Home Studio inoltre ha instaurato una collaborazione con la Bimed (Biennale delle arti del mediterraneo) St. Cecilia School of Music che certifica le competenze musicali degli allievi. Queste certificazioni sono riconosciute a livello internazionale. Un’opportunità per gli allievi della Sing&Song Home Studio; le competenze vanno certificate e lo scorso anno venti allievi di tutte le fasce di età sono stati certificati sia in canto corale che in canto individuale con ottimi risultati.





Nei corsi di canto organizzati dalla Sing&Song Home Studio si dà molta importanza alla voce degli allievi nella sua totalità. La salute vocale è fondamentale e ogni voce è unica. Ogni allievo anche nei corsi collettivi è seguito in maniera unica. L’insegnante di canto che si occupa dei corsi è Claudia Cappabianca vocalist, insegnante di canto, vocal coach, direttore di coro, CFP del metodo Estill Voice Training, che ha seguito e segue corsi di specializzazione sulla voce artistica in tutta Italia. Iscritta all’albo degli insegnanti di canto e voce del Voice to Teach (Corso di specializzazione per insegnanti di canto e voce) dal 2016. Per tutte le informazioni riguardo la Sing&Song Home Studio e per i corsi di canto a Battipaglia clicca qui.