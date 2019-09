Come si crea un repertorio di successo, i cantanti a volte sbagliano

Tratteremo in questo articolo come scegliere un repertorio musicale. Ci siamo chiesti come un cantante sceglie le canzoni che canta e come decide se cantare questo o quel brano. Abbiamo chiesto a Claudia Cappabianca, insegnante di canto e vocalist di aiutarci a capire come si sceglie un repertorio musicale. Vediamo quali sono tutti i passaggi e tutto ciò che spinge un cantante a scegliere e cantare determinati stili piuttosto che altri. “Sicuramente un cantante deve tenere presente i propri gusti anche se molto spesso ci si può rendere conto che i propri gusti non corrispondo a quello che in effetti può essere il giusto repertorio da scegliere”.

COME SI DOVREBBE SCEGLIERE UN REPERTORIO MUSICALE

Pop, soul, jazz, rock o altro, come muoversi? “Un cantante per scegliere il proprio repertorio deve tenere conto anche dei gusti del pubblico e del mercato discografico. Non sempre purtroppo è libero di scegliere soprattutto se si trova immerso nel mondo della discografia attuale. Magari un brano può essere bellissimo, può essere giusto da cantare ma non corrisponde a quello che si aspetta il pubblico o la discografia”.





In questo caso più radiofonico quindi più “commerciale”? “Sono del parere che ogni cantante dovrebbe scegliere il repertorio musicale in base alla propria voce, al proprio stile, guardare i testi che si cantano per non scadere nel banale. Molti cantanti purtroppo perdono la propria personalità nella scelta del repertorio pur di piacere al pubblico e questo non dovrebbe mai accadere. Cantare quello che ci appartiene, raccontare quella che è la nostra sensibilità, le nostre emozioni, dovrebbe essere per tutti i cantanti una priorità. Ci sono tantissimi cantanti famosi che hanno deciso di cantare quello che sono e seppur all’inizio hanno avuto delle difficoltà hanno perseverato e con coraggio hanno raggiunto il successo in egual modo. Scegliere un repertorio tenendo conto della propria estensione, del proprio timbro, cucirlo addosso e creare degli arrangiamenti che possano essere originali è il segreto per la scelta di un repertorio di successo”





