Amadeus promette che Sanremo sarà il Festival di tutti, ci saranno anche Jovanotti e Fiorello (Foto)

Amadeus è già al lavoro per il prossimo Festival di Sanremo, anche se lui dice di essere già in ritardo e che lavorerà giorno e notte perché per dicembre deve essere tutto pronto (foto). Con Giovanna Civitillo è appena tornato dalla luna di miele alle Mauritius, ha tutti i motivi per essere al settimo cielo e rivela che Sanremo 2020 sarà il Festival di tutti. Ci sperava come tutti i conduttori che prima o poi avrebbe condotto Sanremo ma con il passare delle settimane questa estate non arrivava per lui nessuna notizia, alla fine si era convinto che magari sarebbe accaduto tra qualche anno, poi la telefonata del 2 agosto. Amadeus racconta che era Madrid su una barca a remi in un piccolo lago e aveva appena portato suo figlio Josè a vedere lo stadio Bernabeu dove gioca il Real Madrid.

AMADEUS COME SARA’ IL SUO SANREMO

“Mi sono accorto della forza del Festival perché mi sono arrivati non so più quanti sms e telefonate, e quella marea di attenzione mi ha fatto realizzare che se una trasmissione puoi anche sbagliarla, il Festival no, non lo puoi sbagliare: va fatto bene! È come la finale di Champions, devi vincerla” ha raccontato alla rivista Oggi. Ha le idee molto chiare ed è sicuro anche di avere le persone giuste: “Io mi immagino un evento nell’evento, in cui dovrò fare cose importanti”.





Ha amici su cui può contare e parla di Jovanotti e Fiorello: “Se si hanno amici così, è normale pensare di lasciar le porte aperte per entrare e uscire a loro piacimento. Ma per me Fiorello e Jovanotti sono affetto, e il mio Festival sarà pieno di affetto, di sentimento: ci sarà una motivazione per tutto. Spero di riuscire a portare sul palco quello che ho in testa, ma saranno sempre e solo le emozioni a guidare le mie scelte”. A dargli dei consigli ci sarà di certo anche Giovanna Civitillo, sarebbe perfetta anche nel ruolo di valletta ma si parla tanto di Monica Bellucci, così come di Madonna che potrebbe tornare sul palco di Sanremo dopo il 1995.