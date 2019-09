Morgan sta male, vive in uno sgabuzzino pieno di insetti (Foto)

Dopo lo sfratto Morgan non è più lo stesso, l’ha confidato a I lunatici su Radio 2 rivelando che vive in uno sgabuzzino pieno di insetti (foto). Quanto ci sia di reale o di eccessivo in queste parole non lo sappiamo ma è di certo lo sfogo che l’artista ha voluto esternare, è di certo ciò che vive in questo periodo. La situazione attuale di Marco Castoldi non renderebbe sereno o felice nessuno, a torto o ragione non ha più la sua casa e lo sfratto dello scorso giugno è ancora fonte di dolore per lui. Morgan ha raccontato quali sono le sue attuali condizioni, la sua nuova casa è ben diversa da quella in cui ha vissuto a lungo conservando tutto con cura. Ha confessato che sta male, che non è più lo stesso, che quello che gli è successo se ci riflette è come uno stupro subito perché la cosa è la cosa più importante che si possiede “ Quando non sai ripararti dal freddo vai a casa e sopravvivi. Questo vale per tutti”.

MORGAN RIVELA LA SUA SOFFERENZA NELLA NUOVA CASA, UNO SGABUZZINO

L’artista ha raccontato che v ive in uno sgabuzzino a China Town a Milano con tanti insetti: “La mia casa è stata svenduta a 200.000 euro quando ha come valore di mercato 700.000 euro. È stata comprata da un maniaco che ha voluto la mia casa perché è un mitomane – ha dichiarato – Mi hanno portato fuori dalla mia casa con le armi. Io piango, ho tutto lì, tutti i miei progetti. Io stavo sempre in casa a studiare, non sono uno come J Ax o Fedez”.





Non è d’accordo con la decisione del giudice: “giudici dovrebbero giudicare, lo dice la parola stessa. Prendi una questione, ne valuti gli aspetti, pesi e capisci cosa pesa di più. Non fai a priori tutto. Il giudice che ho incontrato io non è un giudice, è uno che non si sa perché è lì, è uno sbruffone… Ora manderà tutto al macero”.E’ evidente la sua sofferenza ma continua a lavorare, impegnato in tanti progetti, sempre legati alla musica.





