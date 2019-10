Benji e Fede, Benjamin sbotta sui social dopo esser stato attaccato: “Non farò più INstore”

La vita dell’artista non è semplice: sempre al centro dell’attenzione, sempre costretto a dover sorridere anche quando non si ha la voglia. Ma i fans si sa, vengono prima di tutto, almeno secondo il loro punto di vista, considerato il fatto che grazie a chi compra i dischi e ascolta le canzoni si va avanti. E nell’era dei social le polemiche contro i personaggi del mondo dello spettacolo sono all’ordine del giorno. Ne sa qualcosa Benji, di Benji e Fede che ieri è stato protagonista di una lunga polemica che si è conclusa con una sua decisione molto forte. L’accusa è la seguente: secondo molti fans Benji nell’ultimo Instore fanno non pensava assolutamente a fare le foto o gli autografi con i suoi fans ma era solo concentrato su una video chiamata che stava facendo con la sua fidanzata che è in America.

Vediamo nel dettaglio parte del battibecco, ancora disponibile su Twitter, con la decisione finale del cantante del duo.

BENJI LASCIA TUTTI I FANS SPIAZZATI: DOPO L’ULTIMA POLEMICA NON FARA’ PIU’ INSTORE

A chi chiede come mai Benji e Fede sembrino sempre “scazzati” e disinteressati quando fanno gli instore, Benjamin risponde così:

“Perché purtroppo ci sono giorni che facciamo 6 ore di macchina e altri in cui arriviamo più riposati, giorni in cui ci danno una notizia di merda e altri in cui è tutto più positivo, giorni in cui incontriamo e lavoriamo con persone educate e altri meno. Purtroppo siamo esseri umani e non macchine e certe volte ci dimentichiamo anche noi quali sono i limiti di una persona. Se avessi il superpotere di sorridere ed essere sempre felice qualsiasi cosa succeda e in qualsiasi momento della vita, fidati che lo userei”.

La risposta della fans però è ben precisa:

Benji però come vedrete anche nell’immagine che apre il nostro articolo mostra che le foto fatte con i fans sono due: ci sono quelle in cui si concentra e sorride e quelle in cui poi tiene il cellulare in mano per stare vicino alla sua fidanzata.

“Se la mia ragazza sta male e io non la vedo per un mese perché sono in Italia ci può stare che sia in videochiamata contando che il microfono era in muto, non stavo guardando lo schermo e volevo farle sapere che ero lì per lei. Ho abbracciato e sorriso e fatto la foto con tutti”.

E ancora:

La verità è che io nella vita voglio fare l’artista, emozionarmi ed emozionare le persone trasmettendo qualcosa con la musica o qualsiasi altra forma d’arte che amo. Non sono bravo a far finta e dover andare per forza d’accordo con tutti. È un mio limite e ammetto di avercelo

E poi la decisione di Benji

Di fronte a questa decisione però i fans non hanno reagito molto bene sottolineando che forse il cantante abbia esagerato nella sua reazione.

Non ho la pretesa ne l’interesse di essere amato da tutti. Non sono qui a giustificarmi o chiedere scusa, se non vi piace come sono fatto nel bene e nel male allora é giusto che le nostre strade si separino. Conosco me stesso e le mie azioni e so di essere una brava persona

Visto che in pochi glielo hanno chiesto e scritto, noi ci auguriamo che la sua fidanzata stia meglio e che tutto torni sereno!