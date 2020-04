Andrea Bocelli a Pasqua nel Duomo di Milano per il suo concerto in diretta streaming

Sarà ovviamente deserto il Duomo di Milano che accoglierà Andrea Bocelli nel giorno di Pasqua per un concerto in streaming mondiale su YouTube. Non ci sarà nessun pubblico ma sarà un concerto a cui potranno assistere tutti, in diretta in esclusiva sul canale YouTube del tenore dalle ore 19 del 12 aprile. “Bocelli: Music for Hope” unirà tutti i Paesi nel giorno di Pasqua. Felice e onorato l’artista ha risposto senza alcun dubbio all’invito di Milano e del Duomo. Un concerto “nel giorno in cui si celebra la fiducia nella vita che vince”. Nessuna esitazione per lui che è da tempo una icona mondiale della musica. E’ un periodo buio per tutti e lui che crede nella forza di pregare tutti insieme, nella Pasqua cristiana, sente che credenti e non hanno bisogno di stare insieme, di unirsi.

ANDREA BOCELLI IN UN EVENTO CHE E’ UN MESSAGGIO DI SPERANZA NEL GIORNO DI PASQUA

“Grazie alla musica, che coinvolgerà in streaming milioni di mani giunte in tutto il mondo, abbracceremo questo cuore pulsante del Mondo ferito, meravigliosa fucina internazionale che è orgoglio d’Italia. La generosa, propositiva, coraggiosa Milano e l’Italia tutta saranno nuovamente e prestissimo – ne sono certo – un modello vincente, motore d’un Rinascimento cui tutti auspichiamo” ha commentato il tenore.

Il Duomo di Milano che attualmente è chiuso riaprirà solo per Andrea Bocelli che sarà accompagnato dall’organista titolare della Cattedrale Emanuele Vianelli. Un repertorio di musica sacra in un giorno importante, un giorno che sarà diverso per tutti.

Evento promosso e reso possibile dal Comune di Milano e dalla Veneranda Fabbrica del Duomo, un concerto prodotto da Sugar Music e Universal Music Group con il contributo di YouTube. Andrea Bocelli parteciperà in forma totalmente gratuita mentre prosegue con la Fondazione che porta il suo nome con una campagna sull’emergenza Covid-19, volta a raccogliere fondi.

