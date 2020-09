Gigi D’Alessio a Domenica In con il figlio Luca: è tra i giovani rapper del suo nuovo progetto

Spazio a Gigi D’Alessio e suo figlio Luca con gli altri artisti emergenti oggi a Domenica In. Sono più momenti registrati perché sul palco sono davvero in tanti ma Mara Venier è fiera di averli tutti nel suo programma, pronta a dare voce al nuovo progetto musicale di Gigi D’Alessio. Si nota qualcosa in comune con Anna Tatangelo: anche D’Alessio si è dato al rap e anche lui ha tra i suoi giovanissimi rapper Geolier. Inevitabilmente anche solo per curiosità spicca tra tutti Luca D’Alessio, LDA, il figlio del cantante partenopeo. La Venier lo conosce da sempre, l’ha visto nascere, racconta infatti un avvenimento che la lega alla sua famiglia.

LUCA D’ALESSIO NATO DAL MATRIMONIO CON DI GIGI CON L’EX MOGLIE CARMELA

“Ti ho visto nascere” e non è un modo di dire perché la conduttrice di Domenica In spiega che quel giorno era in camera d’ospedale con la sua mamma mentre Gigi era impegnato con i suoi concerti in Australia. Luca è il penultimo figlio di Gigi, dopo di lui è nato Andrea, il figlio di D’Alessio e Anna Tatangelo.

Tutti momenti registrati, troppe persone sul palco e Mara aggiunge: “Ci tengo a precisarlo perché è giusto dirlo al pubblico a casa, perché non pensino che qui non si rispettano le misure di sicurezza”. Poi fiera ringrazia il suo amico Gigi: “Hai dato la possibilità a loro che sono tutti grandi artisti. Sono felice che in un programma come questo, pop, perché io sono sempre stata pop, possiamo riuscire a dare questa possibilità ai giovani”.

LDA si confonde tra tutti, sono i più noti al pubblico ad entusiasmare l pubblico prima con il singolo Buongiorno e poi con gli altri. E’ già un successo per Gigi e i suoi rapper, tutto per amore della musica e di Napoli, per dare spazio a tutti, ai giovani e non solo.