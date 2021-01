Giuliano Sangiorgi: è straziante l’addio al papà Gianfranco morto per un infarto (Foto)

Un dolore che lacera l’anima di Giuliano Sangiorgi, la morte del papà, il lutto che per il cantante è stato improvviso, che ha sconvolto la sua vita (foto). Il leader dei Negramaro scrive sul suo profilo social l’addio a suo padre, al papà Gianfranco che è andato via ieri a causa di un infarto. Con Giuliano Sangiorgi c’è tutta la comunità di Copertino, il piccolo paese in provincia di Lecce, che ieri ha saputo del dolore che ha colpito la famiglia dell’arista. Nessuna malattia, niente che potesse far pensare alla sua morte, qualcosa che magari avrebbe preparato Giuliano all’addio anche solo per un attimo. Tutto è stato tragico invece, un evento improvviso dopo una mattinata tranquilla. Il papà di Giuliano Sangiorgi è morto a ora di pranzo, aveva solo 62 anni, si è accasciato e il cuore non gli ha lasciato modo e tempo di reagire.

LE PAROLE DI GIULIANO SANGIORGI A SUO PADRE

“Dentro di me, in questo giorno maledetto… hai lasciato un vuoto incolmabile… e qualcosa è cambiato per sempre, nei sorrisi e negli occhi miei… ciao papà… e scrivo”papà” ma non so più dirlo da sette anni… lo lascio silenzioso questo nome… e intanto stella mi chiama urlando “papà” e vorrei essere ancora un figlio, tuo! E gridare io “papà”… torna a riempirmi il cuore!” queste le parole dell’artista nel dire addio a suo padre, nel dire a tutti quanto sia terribile il vuoto che oggi avverte.

E’ la voce della sua bambina che gli dà di certo modo di reagire ma Giuliano ha capito che adesso non è più figlio ed era troppo presto.