Extraliscio a Sanremo 2021, Moreno il Biondo ha il Covid: e adesso che succede?

Mancano ormai pochi giorni alla partenza del Festival di Sanremo 2021. Il debutto all’Ariston sarà il 2 marzo e sicuramente questo Festival non sarà come gli altri per via del Coronavirus. Ieri sono iniziate le prove al Teatro Ariston e tutti gli artisti si sono dovuti sottoporre ad un tampone rapido prima di fare il loro ingresso. Un tampone è risultato positivo. Si tratta di Moreno il Biondo (Moreno Conficconi) membro degli Extraliscio. La band è in gara a Sanremo con il brano Bianca luce nera insieme a Davide Toffolo. La loro partecipazione adesso è a rischio? Vi spieghiamo cosa succederà ora. Non è stato facile pensare al regolamento in questi casi e a tutto quello che dovrebbe succedere, anche per le altre persone coinvolte. Ma è importante ricordare che un tampone rapido potrebbe aver dato anche un falso positivo come risultato, per questo è necessario attendere il risultato di un molecolare.

Sanremo 2021, gli Extraliscio e Davide Toffolo in quarantena: Moreno è positivo al Covid

Dopo aver scoperto la positività di Moreno il Biondo al Covid 19 sono state prese tutte le precauzioni del caso. Moreno si trova ovviamente in isolamento. Gli Extraliscio e Davide Toffolo sono sicuramente state le persone con cui l’artista ha avuto più contatti ultimamente e dunque sono stati messi in quarantena. Così è stato fatto per tutti gli altri contatti dell’uomo. Cosa succederà ora? Tutti i membri degli Extraliscio e Toffolo dovranno effettuare un nuovo tampone, questa volta faranno un test molecolare, non un tampone rapido quindi. Se i tamponi dovessero risultare positivi sarebbe un bel problema perché il regolamento di questa particolare edizione di Sanremo parla piuttosto chiaro. Secondo il protocollo del Festival, infatti, se un partecipante dovesse risultare positivo al Coronavirus dovrà ritirarsi dalla gara. La stessa cosa vale anche per chi si trova in quarantena.

Gli Extraliscio e Davide Toffolo rischiano di non partecipare a Sanremo 2021 per il Covid

Ovviamente non è detto che gli Extraliscio e Davide Toffolo non parteciperanno a Sanremo 2021. Tutto dipenderà dall’esito dei prossimi tamponi. Se poi dovessero risultare negativi prima dell’inizio del Festival la band e il cantante dovrebbero comunque riuscire a salire sul palco dell’Ariston. Mancano infatti diversi giorni. Ma se uno di loro fosse realmente positivo, si salterebbero però le prove e non sarebbe facile recuperare, visto che mancano solo due settimane al debutto.

Insomma a questo punto non ci resta altro che attendere i risultati dei tamponi con la speranza che gli Extraliscio e Davide Toffolo siano tutti negativi per poter finalmente calcare il palco più importante della musica italiana.

Nel frattempo si procederà forse anche al tracciamento delle persone con cui ieri i componenti della band, sono entrati in contatto, anche se a distanza, con mascherine e con tutte le regole del caso.

Che non sarebbe stato facile, lo si era capito e adesso si fanno i conti con le prime difficoltà.