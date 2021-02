Lo Stato Sociale a Sanremo 2021 con Combat Pop: testo e significato

Tra i protagonisti dell’edizione numero 71 del Festival di Sanremo anche Lo stato sociale che, dopo il clamoroso successo di Una vita in vacanza torna sul palco dell’Ariston con la voglia di fare altrettanto bene. Per Sanremo 2021 la band porta il brano dal titolo Combat Pop. Un pezzo pienamente nel loro stile che, a giudicare dai commenti dei giornalisti che hanno già sentito il pezzo, potrebbe piacere molto al pubblico. Sono tante le canzoni in gara, sono 26 infatti i BIG che saliranno sul palco a Sanremo 2021 ma Lo stato sociale con Combat Pop vuole davvero fare centro, come successo in passato. Ci riusciranno?

Combat pop il significato della canzone a Sanremo 2021

“Combat Pop” è una satira scanzonata della musica italiana («Ma che senso ha vestirsi da rockstar, fare canzoni pop per vendere pubblicità») non senza nostalgia delle categorie di un tempo. Una cosa che a quanto pare ritorna in questo Festival, dove in alcuni dei brani si mette in luce come le nuove generazioni di artisti tengano più ai follower che ai testi dei loro brani. Non solo, nel testo si fanno riferimenti anche alla cruda realtà che viviamo, come alle storie di violenza contro le donne “credevi fosse amore e invece era un coglione”. Lo si fa forse con ironia pungente ma il significato arriva dopo la lettura del testo e probabilmente anche da un primo ascolto del brano. E poi anche una battuta indirizzata al conduttore visto che Amadeus è uno dei pochi vip ad avere il profilo su istagram “co-intestato” se così possiamo dire con sua moglie Giovanna Civitillo!

Combat pop vuole quindi essere anche una sorta di denuncia, per quella che è l’attuale situazione della musica italiana.

Il brano fotografa il momento attuale del mercato discografico italiano, in tutte le sue rotture, in tutte le sue immagini deformate. Il gruppo chiede al pubblico che ascolta quali sono i motivi per cui ci siamo ritrovati in questa situazione, ferma, alcune volte trainata dalla pubblicità, da tutto ciò che non è musica.

Lo stato sociale a Sanremo 2021 con Combat Pop: il testo

COMBAT POP

di A. Cazzola – F. Draicchio – J. A. Ettorre – L. Guenzi

A. Guidetti – E. Roberto – M. Romagnoli

Ed. Garrincha Edizioni Musicali/BKM Production

Sony Music Publishing (Italy) – Bologna – Salerno – Milano

Questo è combat pop!

O era combat rock?

Erano i Clash lo so,

Ma che stile!

Metti il vestito buono,

Sorrisi e strette di mano,

Che non è niente male

Questo funerale.

Credevi fosse amore

E invece era un coglione,

Sbaglia anche il migliore, ma con stile!

Questo è combat pop,

Mica rock’n’roll.

Nella vita si può

Anche dire di no,

Alle canzoni d’amore,

Alle lezioni di stile,

Alle hit del mese,

Alle buone maniere…

Ma… ma che senso ha?

Volere sempre troppo,

Pagare tutto il doppio

E godere la metà?

Ma che senso ha

Vestirsi da rockstar,

Fare canzoni pop

Per vendere pubblicità?

Che bravo cantautore

Con tutto questo dolore…

No bella ‘sta canzone eh,

Ma che sfiga!

Il tatuaggio sul collo

Ce l’ha anche mio nonno

E le elezioni di maggio

Le vince il solito gonzo!

Questo è combat pop,

Mica rock’n’roll.

Nella vita si può

Anche dire di no,

Alle canzoni d’amore,

Alle lezioni di stile,

Alle hit del mese,

Alle buone maniere…

Ma… ma che senso ha?

Volere sempre troppo,

Pagare tutto il doppio

E godere la metà? Ma che senso ha

Vestirsi da rockstar,

Fare canzoni pop

Per vendere pubblicità?

Non c’è più il punk

Per dire quanto sei fuori

O il rock per litigare

Con i tuoi genitori,

La canzone impegnata,

Sì ma niente di serio,

Ormai solo Amadeus

Ha un profilo di coppia.

A canzoni non si fanno rivoluzioni

Ma nemmeno un venerdì di protesta,

La moda passa, lo stile resta

Fidati, l’ha detto una stilista.

Ma… ma che senso ha?

Volere sempre troppo,

Pagare tutto il doppio

E godere la metà?

Ma che senso ha

Vestirsi da rockstar,

Fare canzoni pop

Per vendere pubblicità?

( foto da Facebook)