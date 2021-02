Fedez e Francesca Michielin a Sanremo 2021 con Chiamami per nome: testo e significato

Fedez e Francesca Michielin parteciperanno insieme al 71° Festival di Sanremo. I due colleghi ed amici saranno in gara con il brano Chiamami per nome, una canzone che sarà ricca di parole e immagini di passione e romanticismo. Fedez sorprenderà tutti all’Ariston perché per l’occasione canterà insieme a Francesca oltre che rappare. Per lui sarà il debutto assoluto a Sanremo, al contrario della Michielin che invece ha già calcato quel palco ottenendo un grandissimo successo con Nessun grado di separazione. Il significato della canzone che i due artisti portano in gara è anche molto profondo e i due sono pronti a stupire il grande pubblico dopo il successo già ottenuto insieme con Magnifico e Cigno Nero. Scopriamo di che cosa parla il brano che Fedez e Francesca Michielin porteranno in gara a Sanremo e il testo completo di Chiamami per nome.

Chiamami per nome, ecco il significato del brano di Fedez e Francesca Michielin per Sanremo 2021

Come vi abbiamo anticipato, Chiamami per nome è una canzone d’amore che vuole mandare un vero e proprio messaggio a chi la ascolta. Fedez e Francesca Michielin, infatti, intendono dire che quando due persone si trovano bene insieme veramente, certe parole e certe promesse perdono poi il significato in determinate situazioni. Si può comunque accostare questo brano ad un amore universale, non per forza ad una storia d’amore di coppia, ad una relazione sentimentale. Chiamami per nome sarà una canzone leggera con un testo però trasversale che alla fine non riguarda solo emozioni per gli altri ma tratta pure di sé stessi e di una crescita a livello personale. Un brano che difficilmente passerà inosservato al Teatro Ariston, visto che la partecipazione dei due come coppia ha già smosso gli animi dei fan prima ancora di scoprire Chiamami per nome.

Sanremo 2021: il testo di Chiamami per nome di Fedez e Francesca Michielin

CHIAMAMI PER NOME

di F.L. Lucia – F. Michielin – J. D’Amico – A. Mahmoud – D. Simonetta – A. Raina

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Music Union/Eclectic Music Group/Sony Music Publishing (Italy)/Giada Mesi/ZDF – Milano