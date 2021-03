Musica Leggerissima testo e significato del brano di Colapesce e Dimartino

Sono i favoriti per la vittoria al Festival di Sanremo 2021. E non sempre essere favorito è una cosa buona. Non abbiamo ascoltato il brano ma ci fidiamo dei giornalisti che hanno fatto il primo ascolto: se hanno tutti trovato nel brano Musica Leggerissima un potenziale vincitore, per testo e musica, allora c’è da prenderne atto. Colapesce e Dimartino sbarcano all’Ariston in quanto BIG e si contendono la vittoria con la loro Musica Leggerissima. Una canzone di cui molto si parlerà, dicono gli addetti ai lavori. Il conto alla rovescia è ormai terminato: domani sera ascolteremo 13 dei brani in gara a Sanremo 2021 ( anche se non sappiamo ancora se ci saranno nella prima serata, nella conferenza stampa di oggi si annunceranno i nomi dei BIG in gara domani sera).

Ma in attesa di ascoltare per la prima volta Musica Leggerissima a Sanremo 2021, leggiamo insieme il testo di questo brano e scopriamo anche il significato della canzone di Colapesce e Dimartino.

Musica leggerissima: il significato del brano a Sanremo 2021

Secondo Tv, sorrisi e canzoni, Dimartino e Colapesce con questo brano, rendono omaggio alla musica pop, quella che è in grado di portarti via dagli orrori quotidiani, quella che si canta ovunque, dalle sacrestie alle palestre, che è in grado di «tenere in piedi una festa, anche di m***a». Leggendo il testo si capisce anche il grande valore che Colapesce e Dimartino danno alla musica, a quella che fanno ma anche a quella che salva dal buco nero. La musica in qualche modo è stata anche quella cosa che ci ha uniti in questi ultimi mesi, ricorderete i famosi balconi, i concerti improvvisati nei mesi più difficili della pandemia. La musica si è fermata negli stati, nei palazzetti, nei teatri ma ci ha tenuto compagnia, sempre, è esplosa anche questa estate quando volevamo tornare a vivere, ricercavamo quella normalità che poi tanto cara ci è costata.

La musica resta e sarà sempre una delle cose che abbiamo in comune tutti. Non importa la lingua, non importa il colore della pelle: la musica ci mette tutti d’accordo e ha un ruolo salvifico che a volte, dimentichiamo. Ed è forse anche per questo motivo che molti critici hanno individuato in questo brano, la canzone che potrebbe vincere Sanremo 2021 nel periodo in cui viviamo, sarebbe anche un messaggio potente da inviare a chi della musica, si è forse dimenticato.

Musica leggerissima il testo del brano di Colapesce e Dimartino a Sanremo 2021

MUSICA LEGGERISSIMA

di L. Urciullo – A. Di Martino

Ed. Sugarmusic/Don’t Panic! – Milano – Castelmaggiore (BO)

Se fosse un’orchestra a parlare per noi

Sarebbe più facile cantarsi un addio

Diventare adulti sarebbe un crescendo

Di violini e guai

I tamburi annunciano un temporale

Il maestro è andato via

Metti un po’ di musica leggera

Perchè ho voglia di niente

Anzi leggerissima

Parole senza mistero

Allegre ma non troppo

Metti un po’ di musica leggera

Nel silenzio assordante

Per non cadere dentro al buco nero

Che sta ad un passo da noi, da noi

Più o meno

Se bastasse un concerto per far nascere un fiore

Tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche

Nel nome di un Dio

Che non viene fuori col temporale

Il maestro è andato via

Metti un po’ di musica leggera

Perché ho voglia di niente

Anzi leggerissima

Parole senza mistero

Allegre ma non troppo

Metti un po’ di musica leggera

Nel silenzio assordante

Per non cadere dentro al buco nero

Che sta ad un passo da noi, da noi

Più o meno

Rimane in sottofondo

Dentro ai supermercati

La cantano i soldati

I figli alcolizzati

I preti progressisti

La senti nei quartieri

Assolati

Che rimbomba leggera

Si annida nei pensieri

In palestra

Tiene in piedi una festa

Anche di merda

Ripensi alla tua vita

Alle cose che hai lasciato

Cadere nello spazio

Della tua indifferenza

Animale

Metti un po’ di musica leggera

Perché ho voglia di niente

Anzi leggerissima

Parole senza mistero

Allegre ma non troppo

Metti un po’ di musica leggera

Nel silenzio assordante

Per non cadere dentro al buco nero

Che sta ad un passo da noi, da noi

Più o meno