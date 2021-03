Sanremo 2021, Gaia sta male: a letto senza voce ma non salterà la serata

Problema per Gaia a Sanremo 2021. La cantante ha pubblicato delle storie su Instagram che la ritraggono a letto. “Gozzi che hai combinato?” si sente e Gaia indica una infermiera che regge quella che sembra essere una flebo. La giovane cantante ha cercato di ironizzare sulla cosa continuando a fare delle storie per far capire ai fan che cosa le è successo. Lei non parla ma si limita a dire le cose con il labiale mentre qualcuno, immaginiamo una sua collaboratrice o la manager, dice esattamente quello che vorrebbe dire Gaia. “Sono afona ma andrà tutto bene. Stasera si canta e intanto mi risposo” ha assicurato la cantautrice di Cuore amaro.

Gaia senza voce, costretta a letto a Sanremo 2021: la cantautrice spiega cosa è successo

“E’ tutto ok, non ho troppa voce ma mi riprenderò. A stasera” ha detto Gaia con il labiale sui social network. Attualmente la ragazza si trova nel suo letto sanremese e ha anche inquadrato la sua mano fasciata. Dunque la cantautrice si sta curando per riprendersi e poter salire sul palco in questa quarta serata del Festival di Sanremo. Il riposo basterà a Gaia per recuperare completamente la voce? Noi tutti speriamo di sì in modo tale che possa esibirsi ancora con la sua Cuore amaro. La canzone sanremese, bisogna dirlo, è uno dei brani più passati in radio tra tutti i pezzi in gara al Festival. Quindi per il momento c’è pure tanta soddisfazione.

Sanremo 2021, Gaia non salterà l’esibizione nonostante la voce assente: ore di attesa

Sono veramente ore di attesa queste, per i fan di Gaia Gozzi. Sui social network c’è apprensione per lei e tutti sperano che possa riprendersi. Intanto tra pochissimi minuti, come da programma, Gaia avrebbe degli impegni lavorativi, delle ospitate, e quindi bisognerà capire se deciderà comunque di partecipare oppure se preferirà riposare tutto il pomeriggio per poter dare poi il massimo questa sera.

Forza Gaia!