Orietta Berti mostra la stanza d’albergo e si scusa per averla allagata (Foto)

Come si può non amare Orietta Berti soprattutto dopo la sua partecipazione a Sanremo 2021e dopo le sue varie azioni simpatiche, tra queste l’avere allagato la stanza d’albergo. Con alcune foto e le scuse su Instagram Orietta Berti in stile influencer ha trovato il modo per farsi perdonare dal direttore del Grand Hotel del Mare. La cantante ha mostrato i vari angoli della stanza iniziando dal letto che definisce il più grande del mondo. Ha poi mostrato la postazione da cui si collega con i vari programmi e le varie interviste durante il festival. Tantissimi i fiori nella sua stanza, non solo quelli ricevuti durante le serate di Sanremo 2021 ma anche quelli che ha ricevuto da altri. Tutti nella sua camera d’albergo ed è stato proprio l’ultimo bouquet a fare allagare tutto.

ORIETTA BERTI SI SCUSA MA NON POTEVA LASCIARE I FIORI SENZA ACQUA

Anche in questo episodio si riconosce la semplicità di Orietta Berti. Non aveva più vasi per i fiori e quell’ultimo bouquet dal palco del teatro Ariston non poteva restare senza acqua. Ha così pensato di metterlo nel lavandino, ma si è dimenticata di chiudere il rubinetto e l’acqua è arrivata fino al corridoio. Un episodio che ha già raccontato ma che ricorda con le scuse sui social.

“Cari amici, volevo ringraziare il direttore del Grand Hotel del Mare , il sig. Alessandro Dorrucci, e tutto il suo staff per l’accoglienza, la cortesia e la disponibilità che ci hanno regalato. Durante la settimana del Festival di Sanremo 2021 ci siamo sentiti come a casa. Grazie e mi scuso per l’inconveniente occorso con il bouquet di fiori nel bagno”.

Più di una gaffe a Sanremo per Orietta Berti, iniziando dai carabinieri che l’avevano fermata la sera prima del debutto al nuovo nome dato ai Maneskin: Naziskin.