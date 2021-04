Alessandra Amoroso regala cuore e ‘sorrisi grandi’ in concerto su RTL 102.5

Lunedì 26 aprile è andato in onda in radiovisione su RTL 102.5 un nuovo prime time live. Questa volta la protagonista del concerto esclusivo è stata Alessandra Amoroso che ha cantato alcuni dei suoi più grandi successi insieme a parte della sua band. La cantante salentina è partita con La stessa e ha concluso con i suoi ultimi due brani Piuma e Sorriso Grande. Nel corso del live non è mancata una dedica importante alla sua famiglia itinerante ovvero i tecnici e tutti i suoi collaboratori, un pensiero speciale alla sua collega e amica Emma Marrone e ovviamente alla sua Big Family, un vero esercito di fan.

Alessandra Amoroso si esibisce Live su RTL 102.5 immaginando la Big Family in presenza

Durante il Prime time live di RTL 102.5, Sandrina ha donato tutto il suo cuore, la sua voce e tanti ‘sorrisi grandi’ al pubblico da casa. Indefinibili le emozioni da entrambe le parti. Alessandra ha infatti detto più volte di aver immaginato di avere i suoi fan di fronte e in effetti i suoi occhi verdi in camera e tutta la sua energia contagiosa trasmettevano proprio questo. Sì sa, in fatto di comunicazione ed emozioni, Ale ci sa proprio fare. La Amoroso ha avuto pure la possibilità di rispondere alle domande della sua Big Family in collegamento Zoom che l’hanno persino messa in difficoltà. Tante le curiosità dei fan che attendono il ritorno dei concerti dal vivo e ovviamente un nuovo album della cantante. Pochi però gli spoiler da parte dell’artista che ama prendere alla sprovvista il suo pubblico donando degli effetti sorpresa non di poco conto, un po’ come è successo con Piuma e Sorriso Grande.

Alessandra Amoroso in concerto su RTL 102.5: il rapporto con i fan e la nascita dei nuovi brani

Dopo il concerto, Alessandra ha avuto l’opportunità di confrontarsi con vero e proprio muro di fan. Con loro Paola Di Benedetto e Laura Ghislandi che hanno pure confessato di non aver mai avuto una ospite come lei. La cantante leccese, perfettamente a suo agio, ha parlato del rapporto speciale con la Big Family per poi svelare che aveva Piuma e Sorriso Grande chiusi nel cassetto già da un po’ di tempo. Non le sembrava mai il momento adatto per lanciare le canzoni visto anche la situazione in cui ci troviamo. Poi ha deciso di ascoltare le emozioni, quello che le diceva la pancia. Una chiacchierata interessante e speciale in cui Sandrina ha anche spinto i fan a non aver mai paura di chiedere aiuto.