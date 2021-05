E’ morto Nick Kamen, il triste annuncio di Boy George

E’ morto Nick Kamen, aveva solo 59 anni e a darne la notizia è Boy George sul suo profilo social. Uno scatto dei tempi in cui entrambi facevano impazzire folle di giovanissimi. Era il 1987 quando Nick Kamen divenne l’idolo degli adolescenti con il suo look alla Elvis Presley e grazie alla canzone Each time you break my heart. Una bellezza che non poteva passare inosservata, come lo spot che lo rese famoso ancora prima di prendere il microfono tra le mani. Il suo esordio con lo spot dei jeans Levi’s. Nick Kamen entrava nella lavanderia, toglieva i pantaloni e restava in boxer, immagini che gli hanno una popolarità mondiale fino ad arrivare a Madonna. Nel 1986 la cantante ha prodotto la sua prima hit.

NICK KAMEN MORTO A 59 ANNI

Dopo il primo successo un altro con il secondo album e sempre Madonna che punta su di lui. I singoli Tell me e Bring me your love gli hanno dato altro successo ma è poi arrivato il declino fino ad arrivare all’ultimo lavoro nel 1992, Whatever, Whatever. Nick si è poi ritirato dedicandosi all’are e alla produzione di video.

Nel 2019 aveva fatto sapere attraverso il suo team che si stava curando, aveva il cancro. Sembrava che dopo la chemio fosse in ripresa. Non sono stati resi noti i motivi della sua morte ma nella mente di tutti resta il suo volto da 23enne, lo spot iconico che ha ispirato tanti. Nick Kamen in maglietta bianca e jeans sulle note di Heard it through the Grapevine di Marvin Gaye, lo spot che piacque così tanto alla Material Girl che lo scelse per il famoso brano. Madonna in Each time you break my heart compare nei cori.

Una hit che portò il modello e cantante alla vetta delle classifiche inglesi, tedesche, spagnole, francese e ovviamente italiane.