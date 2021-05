Nick Kamen, il dolore di Madonna: “Hai sofferto troppo”

La morte di Nick Kamen non poteva lasciare indifferente Madonna, così come tutti quelli che ieri hanno postato un suo ricordo. La pop star ha pubblicato un toccante post che accompagna le foto di Nick Kamen, in una in bianco e nero sono insieme. Il modello e cantante è morto dopo una lunga malattia, ha lottato contro il cancro, non ce l’ha fatta e come scrive Madonna ha sofferto troppo. E’ morto a 59 anni e oggi riascoltare le sue canzoni più famose riporta tutti indietro nel tempo. Quando esplose il successo di Nick si parlò anche di una relazione con la cantante ma si affrettarono a smentire, lei era sposata con Sean Penn.

IL MESSAGGIO DI ADDIO DI MADONNA PER NICK KAME

Bellissimi in quello scatto in bianco e nero, erano gli anni ’80. “È straziante sapere che te nei sei andato. Sei sempre stato un essere umano gentile e dolce e hai sofferto troppo. Spero che tu sia più felice, ovunque tu sia” ha scritto Madonna sul suo profilo social aggiungendo le foto di Nick Kamen nel periodo di maggiore successo, dopo la famosa pubblicità di jeans, dopo il primo singolo che lei stessa produsse, Each time you break my heart.

Fu lei a notarlo per prima, fu lei a volere collaborare con lui e lo fecero per lungo tempo. Nel 1986 la delusione per un album non riuscito, dopo tanto successo qualcosa stava già cambiando e poi in tanti hanno iniziato a dimenticare la sua voce, la sua bellezza. Nel 2018 è iniziata la sua lotta contro il cancro e chi gli è rimasto vicino sa quanto ha sofferto. Sui social alcune foto di Kamen a letto, trasformato dalla malattia, dal dolore. Amanda de Cadenet, che con lui ha avuto una importante storia d’amore, disse: “Nick è l’uomo più bello che abbia mai visto. Non c’è mai un momento in cui non abbia un bell’aspetto, mai”.