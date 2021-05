Sangiovanni instore tour: il cantante di Amici 20 incontra i fan

Non avrà vinto Amici 20 eppure ha portato a casa tanti premi, riconoscimenti ed il titolo di vincitore per la categoria canto. Sangiovanni è stato uno dei talenti rivelazione di questa edizione del programma tv di Maria De Filippi. Ha conquistato il pubblico e le classifiche tanto che i telespettatori e il popolo del web pensavano che sarebbe stato proprio lui a trionfare quest’anno. Così non è stato ma le soddisfazioni non sono mancate e ne seguiranno sicuramente altre. Il 14 maggio è uscito il disco dell’artista, intitolato proprio Sangiovanni. E per i fan si apre la possibilità di incontrare l’ex concorrente di Amici grazie all’instore tour.

“Ho una proposta sexy da farvi: ci vediamo dal vivo?” è così che Sangiovanni ha annunciato le tappe del suo instore tour sui social network. Ovviamente tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle regole anticovid. I fan quindi si recheranno sul posto con le mascherine e manterranno il distanziamento sociale tra di loro e durante l’incontro con il loro beniamino. Certamente sarà un firmacopie diverso rispetto a quello che gli artisti facevano fino ad un bel po’ di mesi fa. Eppure questo è un grande modo per ricominciare, l’emozioni sicuramente non mancherà anzi. Ma veniamo a noi e scopriamo quali sono tutte le città e le date in cui si potrà incontrare Sangio per richiedere un autografo e fare una foto insieme a lui.

Ecco le date dell’instore tour di Sangiovanni:

18/05 Milano Duomo h. 16.00

19/05 Roma piazza Cola di Rienzo h. 16.00

25/05 Bologna via d’Azeglio h. 16.00

26/05 Torino via Monte di Pietà h.16.00

Al momento le tappe risultano essere solo quattro ma non si esclude che possano aumentare. Come funzionerà il firmacopie? Oltre a rispettare tutte le regole anti contagio, i fan dovranno acquistare l’ep dell’artista presso le librerie Mondadori dove si svolgerà l’evento. Ogni cd acquistato corrisponderà ad un pass che serve proprio per accedere all’instore. Il numero dei pass è limitato e quindi tutti i seguaci di Sangio dovranno acquistare il disco il prima possibile per assicurarsi un autografo!