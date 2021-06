Francesca Michielin diventa bionda ed è una vera rivoluzione

Ricordate il taglio estremo di Francesoa Michielin tra una serata e l’altra del festival di Sanremo? Questa volta il look diventa biondo platino. Addio al caschetto scuro, niente più capelli lunghi ma un affascinante biondo che la cantante sperimenta per la prima volta. Chi l’avrebbe mai detto che Francesca Michielin con questo nuovo colore di capelli avrebbe sfoggiato il look giusto. Invece il suo nuovo taglio, il suo biondo con radice scura sembrano proprio la ciliegina sulla torta, perché ovviamente c’è anche altro e parliamo di musica, di date, di concerti, di ritorna alla quasi normalità. C’è aria di novità da qualche giorno sul profilo social di Francesca Michielin. Dopo il successo e le soddisfazioni di Chiamami per nome in coppia per Fedez, adesso c’è il nuovo singolo, Cinema, questa volta in duetto con Samuel.

FRANCESCA MICHIELIN CAMBIA LOOK E DIVENTA BIONDA PLATINO

La musica è ferma da troppo tempo ma anche la Michielin sta per tornare con il suo tour. Pronta a partire l’8 luglio ha annunciato le date e le città che la porteranno in giro per l’Italia. L’inedito caschetto biondo è la sua nuova forza, non lascia indifferenti i fan che la riempiono di complimenti. Sulla locandina dei concerti è già biondissima, color platino e radici scure, effetto mosso e una luce al viso che la rende più bella.

Il cambiamento c’è, la trasformazione rende la cantante grintosa. E’ evidente che adesso c’è voglia di nuovo. E’ l’anno del cambiamento per la Michielin? Lei non può che essere soddisfatta delle sue scelte, non solo di stile. Ma al momento, prima del tour, è la sua chioma che richiama l’attenzione, con effetto bagnato o con le onde morbide e vaporose, il nuovo taglio e il nuovo colore della Michielin è promosso a pieni voti.