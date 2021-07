Noemi ancora più tonica questa estate, soddisfatta e sexy conquista un’altra cover

Noemi conquista un’altra copertina e su Grazia appare sexy, tonica, soddisfatta. E’ felice Noemi e ammette che prima pensava che una brava artista non dovesse dare così importanza al fisico, all’aspetto esteriore. E’ sempre soggettivo, non per tutti vale la stessa teoria ma è importante sentirsi bene con se stesse e prima per lei non era così semplice. Adesso è tutto in armonia, non è stato semplice ma il risultato le piace, si sente bella e si sente bene. Ha un nuovo corpo Noemi e lo ha conquistato a 39 anni, adesso desidera esaltarlo e non più mortificarsi. Era bella e adesso ammettiamo che è bellissima, non perché segue dei canoni dettati dal periodo ma perché è tonica, è a suo agio, mangia in modo sano, si allena e ride tantissimo.

NOEMI SEMPRE PIU’ IN FORMA

Non c’è niente di sbagliato nella sua trasformazione ma su Grazia racconta che se prima in pochi le scrivevano commenti cattivi adesso in tanti la condannano, dicono che è dimagrita per piacere agli altri. “C’è un legame tra la perdita del controllo della propria vita e quella del proprio corpo. Io avevo bisogno di recuperare il contatto con il mio, perché l’ho sempre annullato nella voce. Credevo che una cantante di talento dovesse fare così” spiega Noemi aggiungendo che ha lavorato tanto: “Ci ho lavorato con sport e dieta. E poi, il rapporto con il cibo è sempre legato all’emotività. Io, quando ero triste, il cibo lo amavo anche di più. Ci è voluta tanta forza per recuperare un rapporto equilibrato con l’alimentazione”.

Cerca di spiegare meglio a chi vuole capire: “Lavorare sul fisico ha significato soprattutto lavorare su una nuova bellezza, che è completezza, armonia tra mente e corpo, tra i no che ci fanno capire chi siamo e i sì che ci portano dove vogliamo arrivare. E più mi rilassavo, più filava tutto bene: la musica, l’ispirazione, la dieta. Mi sono fatta aiutare, però: nutrizionista, trainer, terapista della mente”. Da ragazzina anche se era magra si copriva sempre, adesso si sente sexy, ha capito che è anche una donna e si piace così.