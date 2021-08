Ermal Meta lancia il video di Stelle cadenti e c’è una sorpresa per i fan di Amici

Ha annunciato l’uscita del video di un nuovo singolo Ermal Meta pochi minuti fa sui social. Ma non solo. Il cantante ha dato anche una bellissima notizia a tutti i fan di Amici che non vedono l’ora di vedere i loro amati beniamini anche a lavoro, una volta finito il talent di Canale 5. E per Tommaso Stanziani l’estate è stata certamente ricca di cose da fare. Lo abbiamo visto sul palco di Battiti Live in Puglia, nel corpo di ballo del programma di Italia 1. E adesso lo rivedremo anche nel video di Stelle cadenti, la canzone di Ermal Meta, video che sarà disponibile da domani alle 14. Una collaborazione che ha reso soddisfatti e felici entrambi. Sia Ermal che Tommaso non vedono l’ora di sapere che cosa ne pensano anche gli altri di quello che insieme hanno realizzato.

Non possiamo ancora dirvi nulla su questo video, attendiamo anche noi di vederlo da domani. Ma a quanto pare il risultato ha davvero convinto Ermal Meta che ha commentato con queste parole il lavoro fatto:

Per il video di “Stelle cadenti” ho chiesto ad una stella di interpretare quello che questa canzone gli trasmetteva. Questo è il risultato e ne sono molto felice. Ringrazio di cuore @tommasostanzanii per essersi lasciato attraversare dalla mia musica. Spero che vi piaccia tanto quanto a me. Da domani alle 14.00 online il video di #StelleCadenti

Non ci resta quindi che aspettare domani, per vedere il video. Si esce proprio il giorno di San Lorenzo, la notte in cui le stelle cadenti riempiono il cielo! I primi istanti di questo video musicale hanno già colpito molti fan di Ermal ma anche del ballerino che adesso non vedono l’ora di ammirarlo ancora una volta in tutto il suo talento. E se c’era chi pensava che l’amore avrebbe potuto distratte Tommy si sbagliava di grosso visto che a quanto pare le due cose si conciliano benissimo! Una estate davvero pazzesca per Tommaso e gli auguriamo davvero il meglio!