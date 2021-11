Arisa quasi nuda mostra la sua morbida felicità, non si nasconde più

Non è la prima volta che Arisa posta una foto in topless, che posa quasi nuda, senza veli, che mostra quella che adesso chiama la sua “morbida felicità”. Arisa non ha più voglia di nascondersi, si ama, si piace e fa benissimo, ha così tanta voglia di dirlo a tutti che per qualcuno forse esagera. Chi decide cosa è giusto mostrare, come e quando? Nessuna volgarità da parte della cantante ma prima di tutto la voglia e la necessità di pubblicizzare il suo nuovo album “Ero romantica”. Potrebbe bastare già il titolo del suo ultimo lavoro per spiegare le ultime foto di Arisa ma dov’è finita la ragazza di “Sincerità”? “Pubblicità nuda e cruda” scrive la cantante ricordando a tutti che il 26 novembre esce il suo nuovo disco.

Arisa occhi dolci e quasi nuda non piace a tutti

I follower si dividono, ancora una volta la foto di Arisa appare eccessiva, altri invece apprezzano. Ogni tanto appare anche un dito medio alzato, qual è il messaggio, a chi è diretto?

Prima di andare a dormire ieri sera ha scritto: “C’era una volta una morbida felicità che non voleva più restare nascosta. E intanto vi ricordo che il 26 Novembre esce il mio nuovo album… Pubblicità nuda e cruda. Vi adoro tutti e spero che siate curiosi di ascoltare le mie nuove canzoni. Voglio sentirvi cantare, voglio emozionarvi, innamorarvi, farvi venire voglia di vivere, di rischiare, di ricominciare, di fare l’amore”.

Domani sera la vedremo protagonista di Ballando con le Stelle. Il suo percorso accanto a Vito Coppola sta facendo scoprire una nuova artista. Felice, sicura, non solo voce ma anche un corpo che si piace. Sui social mostra la verità, forse a molti non piace che una cantante sia anche altro e non solo una voce meravigliosa ma alle critiche è abituata.

