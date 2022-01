Ornella Vanoni è tornata dopo l’incidente e dolori atroci, racconta tutto

A inizio dicembre una brutta caduta ha bloccato Ornella Vanoni, un incidente in treno che le ha causato dolori atroci. Per settimane è rimasta a letto e oggi ha raccontato tutto sui social. Quattro settimane a letto con dolori terribili, due un po’ meno ma confida che urlava dal dolore. Adesso sta molto meglio, si è quasi rimessa del tutto, continua la riabilitazione e fa di tutto per non essere triste. Dopo alcune settimane di silenzio Ornella Vanoni è tornata e sui social ha raccontato il suo ultimo mese. Ben prima delle festività natalizie doveva partecipare al live di Claudio Baglioni, Uà, nemmeno quella brutta caduta in treno l’ha fermata. Si è riempita di antinfiammatori e ha partecipato allo show, poi sono arrivati tutti i dolori e i problemi.

Ornella Vanoni: “Non potevo camminare o alzarmi da sola dal letto”

“Io stavo benissimo, stavo andando a Roma da Baglioni, ero in treno in piedi per andare a fare la pipì, davanti ai gradini. Ha dato uno scossone e io sono caduta, ho dato una botta e ho anche urlato dal dolore”.

E’ stato davvero un periodo molto duro per la Vanoni. Il dolore era diventato insopportabile: “Due settimane di dolori atroci, due un po’ meno. Ho preso tanti antinfiammatori, ho fatto ginnastica riabilitativa e ora già sto meglio”. Sorride quando pensa che le avevano dato anche un girello per camminare.

Le feste sono state un vero incubo, confessa di avere anche pianto: “I miei erano tutti partiti, potevo anche piangere, sì, forse due lacrime sono anche uscite. Tanto lo so che anche da lontano mi amano”. Anche adesso si fa forza: “Questa è la mia triste storia ma non sono triste, cerco di tutto per non essere triste… questa è la mia storia non ho altro da raccontare in questo momento, sono piena di progetti però”. Forza Ornella ti aspettiamo!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".