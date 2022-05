Lulù Selassiè nel video di LDA? “Se vuoi scrivimi”

In questi giorni si è parlato di una collaborazione tra LDA e Lulù Selassiè ma la realtà è che il cantante e l’ex gieffina vip non si sono mai incontrati. E’ sui social che i fan della principessa hanno chiesto a Luca D’Alessio di scegliere Lulù Selassiè per il video di Bandana. Quando la voce è arrivata anche all’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo è stata subito entusiasta, una collaborazione le avrebbe fatto molto piacere. Lei che sogna di fare la cantante ha già visto questo come un possibile lancio nella musica. La principessa Lulù adora sognare ed è LDA che potrebbe realizzare tutto; ha infatti risposto durante un’intervista per All Music Italia confermando che loro due non si conoscono, che ha saputo dell’interesse dei fan e che gli farebbe piacere avere la Selassiè nel suo video.

Lulù nel video di Bandana di LDA?

L’ex cantane di Amici ha confessato la sua sorpresa quando su Twitter ha letto della proposta avanzata dai fan: “Io non ero a conoscenza di questa cosa fino a una settimana fa perché su Twitter girava questa cosa. Io e lei non ci conosciamo, se vuole fare il video per me non ci sono problemi. Non so da cosa sia nata questa cosa”.

Luca si è quindi rivolto alla principessa: “Lulù se vuoi scrivimi ci organizziamo per un futuro video di Bandana. Non sapevo nulla di questa cosa ma se vogliamo fare il video facciamolo, non ci sono problemi”. Si stanno quindi per realizzare i sogni di tutti, LDA prosegue il suo percorso dopo Amici, ad All Music Italia ha parlato del suo nuovo album che sarà disponibile tra due giorni, il 13 maggio: “È un periodo davvero speciale della mia vita e questo disco rappresenta per me il culmine di questi mesi intensi e allo stesso tempo stupendi. Per non parlare della grande possibilità di poter incontrare finalmente i miei fan”. Anche Lulù non vede l’ora di cantare ma per il momento potrebbe iniziare con una partecipazione al video.