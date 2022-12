RCS75, la canzone di Natale 2022 cantata dalla Sing&Song Home Studio

La canzone di Natale 2022 di RCS75 cantata da Sing&Song Home Studio in uscita l'8 dicembre

Anche voi avete voglia di canzoni di Natale? Sì, ma quelle che riscaldano il cuore e fanno sorridere gli occhi, vero? Ci siamo! Natale si avvicina e vi suggeriamo una data: 8 Dicembre 2022. Aggiungiamo che è in uscita la canzone di Natale 2022 di RCS75 e a cantarla sono gli allievi della Sing&Song Home Studio di Battipaglia. Da diversi anni le radio ci regalano i loro brani natalizi, scelgono le canzoni che hanno i testi che magari non sappiamo scrivere in inglese corretto ma che canticchiamo benissimo, da lì nascono i brani adattati con testi in italiano per augurare un felice Natale ai loro ascoltatori. RCS75 in collaborazione con Sing&Song Home Studio ha realizzato una splendida cover di “Last Christmas”. Non manca un video musicale con tutti gli speaker della radio. Diretti da Angelo Mutalipassi e Claudia Cappabianca gli allievi hanno partecipato con l’entusiasmo di sempre e gran carattere a questo progetto strepitoso voluto da Lucio Rossomando, colui che dirige con notevole passione e professionalità la Digital Radio RCS75. E’ un brano che vi invitiamo ad ascoltare dall’8 Dicembre 2022 su RCS75. Scommettiamo che farà il giro delle vostre case e che sarà uno dei tormentoni natalizi del 2022.

Canzoni di Natale 2022 – Sing&Song Home Studio per RCS75

Meravigliose le voci dei ragazzi che studiano canto Rock & Pop alla Sing&Song Home Studio: Alice Spampinato, Angelica Atrigna, Chiara Citro, Floriana Valva, Francesca Guerra, Ilenia Pia Cappiello, Livia Concilio, Maria Spampinato, Nicole Ielpo, Paola Tieso.

“È stata una bellissima esperienza – racconta Claudia Cappabianca, cantante, insegnante di canto e vocal coach – un brano allegro e leggero che trasmette semplicità. Ci siamo divertiti a realizzarlo insieme a tutto il meraviglioso staff di RCS75. Permettetemi di ringraziare Ruotolo Service, Antonio Baldino e tutte le famiglie dei nostri allievi che ci seguono sempre nelle nostre folli avventure musicali”. Dall’8 dicembre non perdete la cover di Last Christmas. Radio RCS75 trasmette dagli studi di Salerno in FM 103.2, radiovisione, in DAB, sulle piattaforme digitali e in streaming. Musica ON AIR 24h.