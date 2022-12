Sanremo 2023: da Anna Oxa a Paola e Chiara, svelati i titoli dei 28 brani in gara

Giorgia, Paola e Chiara, Anna Oxa e gli Articolo 31: ecco cosa canteranno al Festival di Sanremo 2023 i big in gara

Nella lunga (anzi lunghissima) serata speciale di Rai Uno dedicata alle nuove proposte di Sanremo Giovani 2022, Amadeus ha colto l’occasione per presentare al pubblico di Rai Uno i ventidue concorrenti Big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2023 facendo annunciare ai diretti interessanti i titoli dei brani che eseguiranno sul palco del teatro Ariston il prossimo febbraio. Vi ricordiamo che a questi, si aggiungeranno anche i sei vincitori del già citato Sanremo Giovani 2022, ovvero: Shari, gIANMARIA, Colla Zio, Sethu, Will e OLLY.

Ma l’elenco dei Big prevede anche: Anna Oxa, Ariete, Articolo 31, Colapesce e Dimartino, Coma_Cose, i Cugini di Campagna, Elodie, Gianluca Grignani, Giorgia, Lazza, LDA, Leo Gassmann, Levante, Madame, Mara Sattei, Marco Mengoni, Mr Rain, i Modà, Paola e Chiara, Rosa Chemical, Tananai e Ultimo. Scopriamo insieme i titoli dei brani annunciati.

Sanremo 2023: i titoli dei 28 brani in gara

In rigoroso ordine di svelamento nel corso della diretta del 16 dicembre 2022, ecco l’elenco con i titoli dei brani in gara al prossimo Festival di Sanremo 2023: Ultimo canterà “Alba”, Tatanai canterà “Tango”, per Madame “Il bene nel male”. Giorgia canterà “Parole dette male”, Mr Rain canterà di “Supereroi”, Elodie lancerà “Due” mentre Gianluca Grignani tornerà all’Ariston con “Quando ti manca il fiato”.

Marco Mengoni canterà “Due vite”. Anna Oxa ritorna in scena con “Sali (Canto dell’anima)”. Lazza eseguirà “Cenere” mentre Mara Sattei farà il suo esordio in gara con il curioso brano “Duemila minuti”.

Modà canteranno “Lasciami”. Paola e Chiara torneranno con una hit dal titolo “Furore”. Il duo Colapesce e Dimartino sperano nel tormentone estivo con “Splash”. Leo Gassmann canterà “Terzo cuore”.

E ancora: gli Articolo 31 faranno “Un bel viaggio”, Ariete si immergerà in un “Mare di guai”, Levante canterà “Vivo” e l’esordio dei Cugini di Campagna a Sanremo sarà segnato dal brano “Lettera 22”.

Chiudono l’elenco dei Big Coma_cose con “L’Addio”, LDA con “Se poi domani” e Rosa Chemical con “Made in Italy”.

A questo già folto elenco, aggiungiamo anche i titoli dei sei brani inediti usciti vincitori da Sanremo Giovani 2022: Shari canterà “Egoista”, gIANMARIA porterà “Mostro”, Colla Zio con “Non mi va”, Sethu ci farà sentire “Cause perse”, Will canterà “Stupido” mentre OLLY punterà tutto su “Polvere“.