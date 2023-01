Madame torna sui social, cancella il post vecchio e dà nuove spiegazioni

E' tornata sui social Madame e ha cancellato il post scritto ieri: ecco perchè

“Tolgo l’ultimo post per dare spazio al nuovo progetto e lasciando che l’indagine faccia il suo corso“ inizia con queste parole la storia che Madame ha pubblicato sui social. Ieri la cantante aveva postato un lungo sfogo sui social, per spiegare la sua posizione. Ha rotto il silenzio, dopo settimane in cui si è parlato dell’indagine in cui è coinvolta, una indagine della procura di Vicenza che investiga su falsi green pass.

Madame ha cancellato il lungo post di ieri, un post parecchio lungo ma poco chiaro. Madame aveva scritto di non essersi vaccinata quando avrebbe dovuto contro il Covid, senza però scendere nei dettagli e parlare dell’indagine. Non ha detto nulla su come abbia fatto a continuare a lavorare senza essersi vaccinata ( potrebbe avere avuto il green pass dopo una guarigione dal covid, non dimentichiamolo). Madame ha spiegato i motivi per i quali ha deciso di non vaccinarsi ma non ha detto come ha ottenuto il suo green pass.

Le parole di Madame sui social

Il post di Madame ha destato parecchie perplessità tanto che la cantante oggi ha deciso di eliminarlo dai social. Le parole di Madame hanno riaperto il dibattito anche sulla sua presenza a Sanremo, a detta di molti, dopo la spiegazione data dalla cantate, la Rai dovrebbe prendere un provvedimento.

“I dettagli legati al caso non ho potuto darli perché appunto sono sotto indagine ed è in quella sede che se ne dovrà discutere. Ne riparleremo in caso a processo finito, ora aggiungere altro è superfluo, tocca aspettare gli esiti. Mi spiace per tutto quello che sta succedendo. Vediamo come andrà, per ora avanti tutta che c’è tanto tanto da viversi. Tutto “il bene nel male”. Un abbraccio”

Queste sono state le parole di Madame in una storia sui social. E’ vero che quando c’è una indagine in corso, non bisogna entrare nel merito delle questioni prettamente legali. Ma è anche vero che Madame avrebbe potuto dire che dimostrerà in tribunale che le accuse sono false, che non ha mai usato un green pass falso o qualcosa di simile. Non lo ha fatto e nella sua spiegazione, non c’è nulla che chiarisca.