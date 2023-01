Chiara Iezzi a pochi giorni da Sanremo torna a parlare delle violenze: “Sono finita al pronto soccorso”

Dalle pagine di Vanity Fair la confessione di Chiara Iezzi che per la prima volta parla in modo apptofondito delle violenze che aveva denunciato sui social

Pochi mesi fa, Chiara Iezzi aveva preoccupati tutti con un post su instagram durante il quale denunciava di essere vittima di violenza. Quando molti follower le avevano chiesto che cosa stesse accadendo, aveva preferito non rispondere. Oggi, a pochi giorni dal suo ritorno sul palco di Sanremo al fianco di Paola, parla di quanto accaduto negli ultimi mesi e di come ha affrontato questo periodo complicato. Lo fa dalle pagine di Vanity Fair, con una intervista esclusiva alle due cantanti a poche ore dalla loro prima apparizione sul palco di Sanremo 2023 dopo oltre un decennio di assenza. Chiara racconta che cosa è accaduto, una storia non semplice. E’ successo tutto dopo la fine del lockdown, non sa per quale motivo, ma ha iniziato a ricevere dei messaggi privati sui social. Erano messaggi molto forti, mandate da persone che non conosceva, toni aggressivi, qualcosa di inaspettato e inspiegabile. Qualcosa che ha portato Chiara a rivivere un incubo che aveva affrontato da bambina, quando era stata vittima di violenze e bullismo.

Chiara Iezzi parla delle violenze subite

Nella sua intervista a Vanity Fair Chiara ha spiegato: ” Da bambina sono sempre stata vittima di bullismo per cui non era la prima volta per me… Erano dei messaggi molto violenti, macabri, arrivavano di continuo. Mi sono talmente spaventata, mi sono chiusa in casa e avevo paura di uscire. Sono finita al Pronto Soccorso e ho chiesto aiuto“. Gli attacchi di panico di cui già soffriva, sono quindi peggiorati. L’ansia ha sempre accompagnato la sua vita. Spiega di essere una donna fobica, lo è sempre stata e chi la conosce lo sa bene, visto che non ne ha mai fatto mistero.

Un modo di essere che è diventato suo da quando era piccola, forse un trauma mai superato. E’ iniziato tutto quando aveva solo 8 anni in estate, durante un campeggio.

Nell’intervista quindi le viene chiesto se si fosse trattato di un episodio di bullismo. Chiara ha risposto: “No, violenza vera. Era ora di pranzo e volevo andare a comprare delle caramelle, ma c’era poca gente in giro perché erano tutti a mangiare. Mi sono fermata al bar, ero alla cassa, e un ragazzino sui sedici anni mi si è avvicinato, perché voleva passarmi davanti, e mi ha strattonata. “

E ancora: “Io ho un po’ risposto, dicendogli di farmi finire, ma non ho fatto in tempo che mi ha preso per il braccio e trascinata in un angolo del campeggio lontano da dove stavamo noi. Mi ha picchiata e poi ha tentato di tirarmi giù gli shorts. Solo che si è fermato perché ha sentito delle voci di qualcuno che lavava i piatti e se ne è andato. Io sono rimasta sotto shock per dieci minuti non sapendo dove fossi e chi fossi, e poi ho ritrovato la strada per tornare dai miei”.