Testo Parole dette male: Giorgia a Sanremo 2023

Giorgia sarà una delle protagoniste del Festival: a Sanremo 2023 canta Parole dette male, ecco il testo

E’ Parole delle male la canzone di Giorgia. La cantante torna sul palco di Sanremo ma non da super ospite come pensava suo padre! Questa volta si rimette in gara, con una maturità ben diversa da quella che aveva i primi anni 2000. E lo spiega anche nelle sue recenti interviste, raccontando che vivrà la gara a Sanremo 2023 in modo totalmente diverso dal passato. Meno pensieri, nonostante la voglia di fare bene, ma con una leggerezza diversa. Quella di una donna che è una grande artista, consapevole e oggi anche una madre. Una donna che racconta con la sua Parole dette male, una storia d’amore diversa, un amore non facile, ma importante. E’ una ballata con sonorità black anni ’90 a la scrittura è moderna. Giorgia ha svelato un segreto: non è l’esibizione a terrorizzarla ma la discesa da quella scala, il vero incubo di tutte le donne del Festival.

Il testo di Parole dette male, sembra raccontare una storia d’amore finita, che porta ancora grande sofferenza nella vita di una delle due persone della coppia. “Eri una bella canzone, la mia maledizione, e tu ala fine eri una bella emozione” recita il testo di Parole dette male. Una canzone che è tra le favorite per la vittoria al festival, Giorgia conquisterà il pubblico di Sanremo 2023?

Giorgia, il testo di “Parole dette male”

Giorgia

Parole dette male

di A. Bianco – F. Roccati – M. Dagani – M. M. G. Fracchiolla – A. Bianco – F. Roccati

Ed. Metatron Publishing/Popnova/Doner Music/Girasole Edizioni Musicali/Sony Music Publishing (Italy) –

Torino – Milano – Roma – Milano

Ogni tanto ti vedo in giro

Ma poi non sei tu

E quante macchine come la tua

Dello stesso blu

La mia pelle è il mio foglio bianco

E ci scrivo su

Pensieri brevi lunghi una vita

Forse di più

Non sei più mio ricordo sei un’allucinazione

Chiudo ancora i miei occhi

Quando sento il tuo nome

Il cielo che crolla giù

E io non ragiono più

E tu alla fine eri una bella canzone

La prima fuga al mare in moto d’estate

Le tue risate e fare i cretini nei prati

Andare a dormire ancora bagnati

Alla fine eri una bella canzone

Che non si può ascoltare a ripetizione, maledizione!

Ricordo le ultime parole

Quelle dette male, maledette

Ci sono cose che non ho deciso

Tipo cosa farò

Galleggiare senza direzione

Finché mi ritroverai

Ogni volta che vedo il mare

Io cresco un po’

Qualcuno ha messo il tuo stesso profumo

Cambia il colore al pomeriggio però

È un pensiero profondo

Come un capello biondo

Conficcato là in testa

Che mi dice che il mondo

Ora non esiste più e io non ragiono più

E tu alla fine eri una bella canzone

La prima fuga al mare in moto d’estate

Le tue risate e fare i cretini nei prati

Andare a dormire ancora bagnati

Alla fine eri una bella canzone

Che non si può ascoltare a ripetizione, maledizione!

Ricordo le ultime parole

Quelle dette male, maledette

Non tutto è finto nei film, la realtà forse sì

Non tutto è finto nei film, la realtà forse sì

E tu alla fine eri una bella canzone

Tutta la luce l’alba che brucia le mie paure

Eri una bella canzone, maledizione!

La mia maledizione

E tu alla fine eri una bella emozione

Che non si può provare a ripetizione,

La mia canzone

Ricordo le ultime parole

Quelle dette male, maledette

L’appuntamento con il Festival di Sanremo è per il 7 febbraio 2023 con la prima serata in diretta dall’Ariston. Buon Sanremo a tutti.