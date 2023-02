Sanremo 2023: quali sono i veri nomi dei cantanti in gara?

Come si chiamano davvero i BIG in Gara a Sanremo 2023? Sul palco con i loro nomi d'arte ma quali sono i nomi veri?

Amadeus anche quest’anno, per il suo Sanremo, ha scelto dei super BIG della musica italiana. A Sanremo 2023 ben 28 cantanti sul palco, per 5 serate piene di musica e spettacolo. Tanti i Big di questo Sanremo 2023, hanno un nome d’arte e oggi vogliamo parlarvi proprio di questi artisti. Qual è il nome vero di tutti i BIG in gara a Sanremo 2023, dei BIG che usano un nome d’arte? Da Ultimo a Tananai passando per Anna Oxa e Ariete: come si chiamano davvero tutti gli artisti che saranno in gara al Festival?

Come si chiamano davvero i BIG in gara a Sanremo 2023?

Iniziamo da Anna Oxa anche celebre come l’Artista A.O. Il suo nome all’anagrafe è Anna Hoxha, semplificato in Oxa per una questione discografica. Pochi magari erano a conoscenza di questa piccola chicca, nonostante Anna Oxa sia una veterana del Festival, lo ha vinto per ben due volte e ha partecipato alla kermesse canora più importante in Italia ben 14 volte, con quella del 2023 sarà alla sua 15esima volta. Ariete sarà una rivelazione per il pubblico over 40 quasi certamente e pochi la conosceranno. Invece è amatissima dai giovanissimi che conoscono la sua storia e sanno molto bene che il suo vero nome è Arianna Del Giaccio. Ha scelto Ariete per un motivo molto semplice: è il suo segno zodiacale. Fausto Lama e California si sono già presentati due anni fa al grande pubblico ma forse non tutti ricorderanno i loro veri nomi; sono i Coma_Cose. In questo caso doppio nome d’arte, quello del duo e quello dei singoli cantanti; per chi non lo sapesse, i loro veri nomi sono Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano.

Gli Articolo 31 sono invece Alessandro Aleotti per tutti J-Ax e Vito Luca Perrini che è conosciuto da tutti i suoi fan con il nome di DJ Jad. Will ha invece optato per il suo diminutivo: il suo vero nome è William Busetti. Mara Sattei ha fatto una scelta originale: ha invertito le iniziali, il suo vero nome è Sara Mattei.

Lazza e Olly hanno deciso di abbreviare i loro cognomi: quindi Lazza in realtà si chiama Jacopo Lazzarini, mentre Olly, che arriva a Sanremo dal reparto giovani, è Federico Olivieri. Poi ci sono anche i BIG che hanno deciso di tenere solo i nomi, come ad esempio Elodie, che di cognome fa Di Patrizi ( era nota così ai tempi di Amici). E poi ci sono anche Paola e Chiara che hanno fatto la stessa scelta: veri i nomi, cognomi accantonati. Le due cantanti si chiamano di cognome Iezzi ( Chiara) e Todrani ( Paola). Niente cognome neppure per gIANMARIA già dai tempi di X-Factor . Il suo cognome è Volpato. Anche Shari ha scelto di tenere solo il nome mentre di cognome fa Noioso. Ecco forse non era il caso…Levante si chiama Claudia Lagona. Madame è Francesca Calearo. Sethu è Marco De Lauri. Tananai ha raccontato in diverse interviste di aver scelto questo nome d’arte per una questione affettiva. Tananai infatti è il vezzeggiativo che gli ha dato suo nonno. Il suo vero nome è Alberto Cotta Ramusino.

LDA invece, come i suoi fan sanno benissimo ha scelto le iniziali del suo nome e del cognome. Nome completo: Luca d’Alessio. Mr Rain si chiama Mattia Balardi . Andiamo avanti con Rosa Chemical che si chiama in realtà Manuel Franco Rocati. E chiudiamo con Ultimo: tutti sanno che il suo vero nome è Niccolò Moriconi.