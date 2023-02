Sanremo 2023 chi canta la prima sera, chi canta nella seconda serata

Prima e seconda serata del Festival di Sanremo 2023: ecco chi canta il 7 febbraio e chi canta l'8 febbraio

Tutti i dettagli saranno rivelati nelle prossime conferenze stampa. Giorno per giorno scopriremo infatti la scaletta di Sanremo 2023. Oggi però è stata rivelata la suddivisione della prima e della seconda serata. Come saprete i BIG in gara a Sanremo 2023 sono 28. La prima sera si potranno ascoltare 14 delle canzoni in gara, le altre 14 saranno poi ascoltate nella seconda serata. Giovedì sera invece, sarà possibile ascoltare tutti e 28 i brani che Amadeus ha scelto per Sanremo.

Sanremo 2023: chi si esibirà nella prima serata 7 febbraio 2023?

Ordine alfabetico artisti 7 febbraio: Oxa, Ariete, Colla Zio, Coma_Cose, Cugini di Camnpagna, Elodie, Grignani, Gianmaria, Gassmann, Mara Sattei, Mengoni, Mr. Rain, Olly, Ultimo.

Sanremo 2023: chi si esibirà nella seconda serata 8 febbraio 2023?

Ordine alfabetico 8 febbraio: Articolo 31, Colapesce Dimartino, Giorgia, Lazza, LDA, Levante, Madame. Modà, Paola e Chiara, Rosa Chemical, Sethu, Shari, Tananai, Will.

AGGIORNAMENTO: ALLA FINE DELLA CONFERENZA STAMPA AMADEUS HA DATO L’ORDINE DI USCITA PER LA PRIMA E SECONDA SERATA

Ordine di uscita prima serata

Anna Oxa, Gianmaria, Mr Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma Cose, Elodie, Leo Gassman, Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olly, Colla Zio, Mara Sattei.

Ordine di uscita seconda serata

Will, Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce e Di Martino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, Lda, Paola e Chiara.

Vi ricordiamo che poi ci sarà la terza serata, con tutte le esibizioni dei BIG. Succederà lo stesso anche nella quarta serata con la serata delle cover. I cantanti in gara torneranno a cantare le loro canzoni il sabato sera. Dopo una prima votazione, saranno 5 i finalisti che si contenderanno la vittoria finale e si esibiranno di nuovo.

Qui i dettagli per tutte le 5 serate di Sanremo 2023

Le parole di Amadeus in conferenza stampa

“Sono felice di stare qui: ogni anno è diverso, per le canzoni, per lo spettacolo e perché c’è un clima diverso. Sono onorato di avere Gianni Morandi con me: è la storia dello spettacolo. Sapere di averlo con me è motivo di grande gioia. Chi mi conosce sa che amo circondarmi di persone che abbiano non solo senso dello spettacolo, ma un modo di fare spettacolo, basato su entusiasmo, semplicità, trasparenza, realtà, che Gianni ha” ha detto il direttore artistico ringraziando Morandi ma anche Fiorello e tutti gli amici che saranno a Sanremo 2023 oltre che ai BIG.