Sanremo 2023 la scaletta serata per serata dal 7 all’11 febbraio 2023

Tutto quello che dobbiamo sapere su Sanremo 2023: ecco la scaletta serata per serata del Festival dal 7 febbraio all'11 febbraio

Volete scoprire tutto ma proprio tutto quello che succederà nella settimana più attesa dell’anno da chi ama musica e spettacolo? Il 7 febbraio 2023 parte su Rai 1 la 73esima edizione del Festival di Sanremo. E come facciamo ormai da dieci anni, seguiremo anche in questa occasione passo passo la kermesse canora più importante del nostro paese. Sanremo 2023 è stato affidato ad Amadeus, al Festival per la sua quarta volta consecutiva . Dopo i successi degli ultimi tre festival, non solo per ascolti ma soprattutto per la musica portata sul palco, Amadeus pensa ancora in grande. E lo ha fatto scegliendo dei super BIG che arrivano in gara sul palco di Sanremo 2023. I cantanti hanno apprezzato il fatto che dopo anni, la musica sia tornata centrale a Sanremo e tutti vogliono provare l’ebrezza del palco, con Amadeus. Proprio per questo la lista dei 28 BIG in gara al Festival è ricca di grandi nomi: artisti amatissimi dai più giovani, artisti conosciuti in tutto il mondo, artisti che hanno fatto la storia della musica italiana e la stanno facendo ancora. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Ma passiamo alla scaletta di Sanremo o meglio alla scaletta che vedremo in tutte e 5 le serate.

Sanremo 2023 prima serata 7 febbraio 2023: la scaletta

La prima serata si aprirà con Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni. Non sappiamo come gestiranno i ruoli i tre protagonisti. Anche perchè questa è la prima vera edizione “libera” senza l’incubo pandemia dopo due anni, per cui ci potrebbe essere più contatto e voglia di stare insieme. Per quanto riguarda il ruolo di Chiara Ferragni, oltre a presentare le canzoni, dovrebbe ovviamente avere il suo monologo. Pare che abbia deciso di parlare della vita dell’imprenditrice digitale e di come ci siano polemiche e pregiudizi sulle influencer e il mondo dei social. Per altri invece parlerà di maternità e lavoro. Ha due serate per farlo, quindi potrebbe aver scelto entrambi i temi. In queste ore non ha fatto trapelare assolutamente nulla dai social, anzi. Ha raccontato a chi la segue di essere molto stanca, super agitata ma felicissima in vista del debutto di domani sera. “Ma la sto facendo sotto” ha detto ieri.

Ma torniamo alla scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2023. Nel corso della serata prevista l’interpretazione-esecuzione di 14 canzoni in gara da parte dei rispettivi 14 Artisti in gara. Le canzoni/Artisti sono votate, in maniera disgiunta, dalle 3 componenti di voto della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web: giuria della carta stampata e tv ; giuria delle radio; giuria del web col peso ciascuna di 1/3. Alla fine della serata classifica delle 14 canzoni ascoltate e votate. La chiusura della prima serata è prevista per l’1,30 quando la linea dovrebbe passare a Fiorello.

Ospiti della prima serata 7 febbraio 2023: Mahmood e Blanco che eseguono Brividi, canzone vincitrice della scorsa edizione, e I Pooh. Presente anche Elena Sofia Ricci per promuovere Fiori sopra l’inferno, serie tv su Rai 1 dal 13 febbraio: entrerà sulle note di “Combattente” di Fiorella Mannoia, come rivelato dall’Ansa.

Seconda serata Sanremo 2023: la scaletta dell’8 febbraio 2023

Conduce Amadeus con Gianni Morandi e con Francesca Fagnani. La giornalista e conduttrice di Belve potrebbe portare un monologo sui recenti fatti di cronaca, incentrato sulla criminalità organizzata. Oppure potrebbe intervistare Amadeus! Non sarebbe una brutta idea visto che non lo abbiamo mai visto a Belve.

La scaletta della seconda serata di Sanremo 2023 è molto simile a quella della prima serata. Vengono eseguite le restanti 14 canzoni, votate sempre e solo dai 150 della Sala Stampa nelle sue tre distinte componenti con un peso relativo di 1/3 ciascuno. Alla fine della serata viene stilata la classifica congiunta di tutte le 28 canzoni/Artisti in competizione, risultante dalle percentuali di voto da queste ottenute nel corso della Prima Serata (le prime 12 o 13) e di quelle ottenute nel corso della Seconda Serata (le seconde 14). Non è detto che la classifica complessiva venga mostrata.

Ospiti della seconda serata di Sanremo 2023: l’inedito trio composto da Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Come rivelato ieri da Gianni Morandi, ci sarà un momento molto emozionante con i successi dei tre cantanti. Per respirare invece musica internazionale, sul palco di Sanremo 203 i Black Eyed Peas. Ospite comico Angelo Duro. Altri ospiti: Francesco Arca per presentare la fiction Resta con me.

Terza serata Sanremo 2023: la scaletta del 9 febbraio 2023

Conduce Amadeus con Gianni Morandi e Paola Egonu. La campionessa di volley potrebbe fare un monologo sul razzismo e sul bullismo, anche se per molti sarebbe banale, sono cose che ha vissuto sulla sua pelle, come ha raccontato nelle recenti interviste rilasciate prima di Sanremo 2023.

Nella terza serata del Festiva ( che potrebbe finire tardi, molto tardi) si ascoltano tutte le 28 canzoni in gara, votate questa volta però dalla Demoscopica e dal televoto, con un peso del 50% ciascuno sul totale. Al termine della serata viene stilata una classifica complessiva delle 28 canzoni in gara risultate dalla media tra le percentuali complessive di voto ottenute dalle canzoni nel corso della Terza serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti. Teoricamente vista la lunghezza di questa puntata, ci saranno pochi ospiti : sul palco previsto l’arrivo de I Maneskin considerati ospiti internazionali. E poi Peppino di Capri per celebrare la sua carriera.

Quarta serata Sanremo 2023: la serata delle cover, scaletta 10 febbraio 2023

Conduce Amadeus con Gianni Morandi e Chiara Francini. L’attrice potrebbe fare un monologo dedicato alla comicità femminile e dare degli spunti di riflessione sulla condizione della donna nel mondo del lavoro ma non trapelano indiscrezioni in merito. Sarà una serata impegnativa, visto che i 28 BIG saliranno sul palco con i loro ospiti per la serata delle cover. 28 brani italiani e internazionali che vanno dagli anni ’60 agli anni 2000. Vota il pubblico a casa tramite il Televoto (con un peso del 34%), Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web in maniera congiunta, come unica componente di voto (33%) e la Demoscopica (33%). Alla fine della serata ci sarà la classifica delle Cover, che potranno portare a un riconoscimento per chi ha avuto più voti. Sul palco dell’Ariston ci sarà il cast di Mare Fuori che canterà la sigla della serie.

Qui l’elenco dei duetti di Sanremo 2023

Sanremo 2023 la scaletta della finale 11 febbraio 2023

Una finale che potrebbe finire tardi, molto tardi, ma questo lo scopriremo solo quando intorno al mezzogiorno dell’11 febbraio sarà comunicata la scaletta, definitiva poi intorno alle 19 di sabato.

Conduce Amadeus con Gianni Morandi e Chiara Ferragni. Torna sul palco Chiara Ferragni che apre e chiude il Festival. Per quello che riguarda i suo outfit ha deciso di affidarsi a due maison di moda differenti. Dior e Schiaparelli per il suo Sanremo.

Ma torniamo al Festival. Nella serata finale, la quinta di Sanremo 2023, si riascoltano tutte e 28 le canzoni in gara che vengono votate solo tramite Televoto. La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determina una nuova classifica delle 28 canzoni/Artisti: le prime cinque vengono fatte riascoltare live o tramite clip e si procede a una nuova votazione: azzerati tutti i voti ottenuti fino ad allora, l’ordine del podio viene deciso con la votazione del pubblico con il Televoto (34%), della Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web, in maniera congiunta (33%), come unica componente di voto, e della Demoscopica (33%). A differenza di quanto succedeva lo scorso anno e nelle passate edizioni, come avete capito, quest’anno sono 5 le canzoni che si sfidano nella finalissima.

Per quanto riguarda gli ospiti la grande delusione del sabato: nessuna star internazionale donna. Vedremo invece Gino Paoli, Ornella Vanoni, Depeche Mode. Per il segmento fiction, Luisa Ranieri per la fiction Le indagini di Lolita Lobosco. Un’altra bellissima e bravissima attrice sul palco dell’Ariston. La serata potrebbe chiudersi per le 2 e mezza di notte. Al sabato sera non ci sarà Viva Rai 2. Il pubblico che ama Sanremo avrà invece modo di seguire la conferenza stampa post Sanremo che dovrebbe essere disponibile su RaiPlay.