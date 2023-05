Matteo Paolillo infiamma il Concertone: al 1° maggio tutti pazzi per l’attore di Mare Fuori

Si infiamma la piazza di San Giovanni con l'arrivo sul palco di Matteo Paolillo

Si infiamma la piazza di San Giovanni al concertone del primo maggio 2023. Tra i momenti più attesi dei presenti, l’arrivo sul palco di Matteo Paolillo. Se è vero che il giovane attore di Mare Fuori ha avuto problemi con la diffusione della musica, è altrettanto vero che ai presenti, nulla è interessato. Il pubblico presente infatti non ha smesso un secondo di applaudire, ed è stato delirio per l’attore di Mare Fuori che ha anche una avviata carriera da cantante. E l’emozione è stata grandissima per Paolillo che alla fine della sua esibizione ha detto: “Lo scorso anno ero lì nel pubblico tra di voi, oggi sono qui”. Matteo ha poi invitato tutti i presenti a godersi il tempo, ad amare, e a non sprecare un solo istante della propria vita. Mettere da parte telefoni e orologi e godersi la serata dedicata alla musica al concerto del primo maggio a Roma.

Matteo Paolillo non solo musica: legge un testo di Pasolini

Durante il concertone del Primo Maggio Matteo Paolillo, cantante e attore di Mare Fuori anche ha letto una poesia di Pier Paolo Pasolini e Dacia Maraini. Alla fine della sua esibizione, l’attore che interpreta Edoardo nella serie tv che spopola su RaiPlay, si è preso un piccolo spazio e ha letto “C’è forse vita sulla terra”, adattamento dello scrittore e della scrittrice di una canzone le cui musiche furono scritte da Manos Hadjidakis per il film di Dusan Makavejev Sweet movie, presentato a Cannes nel 1974 e adattato in italiano proprio da Pasolini e Maraini con il titolo Dolcefilm. Il testo è un canto “un canto contro la guerra e che esalta la vitalità forte ed energica, libera” come scrive il sito Le parole e le cose. Un gesto approvatissimo dai fan di Paolillo che hanno apprezzato moltissimo sia le esibizioni musicali che la lettura del breve estratto scelto per il concerto del primo maggio.

Ma sicuramente il momento più iconico è stato quello in cui l’attore ha cantato “O mar for” che è la colonna sonora della serie Mare Fuori.