“Marck Caltagirone” su Instagram conta oltre 10mila followers: profilo fake oppure no?

Nelle ultime ore spopola sui social un profilo che dovrebbe essere quello di Marco Caltagirone, il sedicente fidanzato di Pamela Prati. Ma si tratta di un profilo vero o di un fake? In questa storia, tra finzione e realtà, è davvero difficile comprendere cosa sia reale e cosa no ma sono tante le persone a chiedersi come mai sia stato aperto questo nuovo account; non si tratta infatti di quello che Pamela Prati usa nelle sue storie sui social, quello che tagga nei video e nelle foto delle storie che posta. Questo nuovo profilo infatti è “Marck Caltagirone” ma è stata proprio la persona che lo sta usando a dichiararsi l’imprenditore romano fidanzato con la Prati. Che però in questo account ci sia molto di fasullo, lo si può dedurre dal fatto che, nelle prime storie postate, ce n’è una che mostra un uomo in un camerino di Mediaset che in realtà non è Marco Caltagirone, visto che è Gianni Sperti.

Da questa considerazione parte la nostra convinzione che questo profilo venga usato da qualche burlone che sta cercando di cavalcare su questa vicenda, visto che agli italiani a quanto pare, questa storia piace e anche molto.

MARCK CALTAGIRONE SUI SOCIAL: IL NUOVO PROFILO CON PIU’ DI 10 MILA FOLLOWERS

In meno di 48 ore, la persona che ha creato questo profilo, con soli tre post e un paio di storie, è stata capace di attirare la nostra attenzione e anche quella di oltre 10 mila persone che sono diventate followers di questo Marck Caltagirone. Insomma un successone che però, a nostro avviso, se realmente di fake…

La Prati dal canto suo, al momento, non ha detto nulla in merito a questo account, si limita solo a taggare, nelle sue classiche storie, il profilo del suo fidanzato ossia “Caltagirone_Mark”. La show girl non ha neppure commentato in merito al fatto che, questa persona, nel suo primo post, l’ha chiamata in ballo visto che ha annunciato la fine della relazione. Come mai la Prati non ha avuto nulla da dire? E chi sta gestendo questo profilo?

E’ molto interessante notare che questo Marck, non segue Pamela Prati sui social ma segue solo l’agenzia di Eliana Michelazzo, la stessa Eliana e poi Live-Non è la d’Urso…Ed è anche interessante il fatto che l’uomo, sia stato descritto come molto riservato, tanto da non difendere la sua donna mostrando una foto. Eppure oggi, avrebbe oltre 10 mila followers. Tutto questo ci porta a credere che non sia davvero quello che tutti conosciamo come fidanzato di Pamela Prati.

