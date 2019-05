Pamela Perricciolo sarebbe in ospedale per abuso di farmaci: Eliana è al suo fianco?

Nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 22 maggio 2019 Eliana Michelazzo ha annunciato di aver denunciato la persona che per lei era come una sorella, Pamela Perricciolo. Una donna che era stata al suo fianco in questi ultimi dieci anni ma che a quanto pare,le ha raccontato solo una serie di menzogne visto che è stata lei a farle credere che esistesse suo marito Simone Coppi. Per molti, Pamela è la vera persona che si nasconde dietro il sedicente Simone Coppi, dietro forse anche Marco Caltagirone. Ma Eliana, al momento, non lo vuole sapere, spera che ci sia dell’altro e pensa che dietro a questa storia ci siano più persone. Ma sono poche le persone che riescono a credere a questa storia. Secondo Dagospia infatti, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sarebbero compagne nella vita, avrebbero una relazione da tempo. Non solo, Eliana e Pamela vivrebbero nella stessa casa a Roma, e non esisterebbe nessuna denuncia.

PAMELA PERRICCIOLO SAREBBE IN OSPEDALE ED ELIANA SAREBBE ANDATA DA LEI

E’ di poche ore fa la notizia che Pamela Perricciolo sarebbe stata ricoverata in ospedale per abuso di farmaci dopo la puntata di Live in onda ieri. Al momento non ci sono conferme di questa notizia che, come ha fatto capire anche Barbara d’Urso ieri sera, sta andando ben oltre la cronaca rosa, diventando altro.

Eliana oggi è tornata molto attiva sui social e ha ricevuto moltissime critiche, anche perchè ha condiviso delle stories, ridendo e scherzando, cosa che ha dato una impressione di una persona che non sembri essere così sofferente. Non finisce qui: sono molte le persone a dire e a scrivere, lo si legge anche su Dagospia, che Eliana sarebbe al capezzale della Perricciolo in ospedale . La ragazza si è taggata in una storia su Instagram a Cologno Monzese ma in realtà pochi istanti dopo ha dovuto ammettere di ave sbagliato, di essere a Roma ma non in ospedale con la Perricciolo.

La Michelazzo sui social ribadisce che ha fatto una denuncia, che si è allontanata da tutti e che ha ritrovato la sua libertà. Certo che, fino a qualche giorno fa diceva di voler andare in convento per la paura, adesso invece passeggia tranquilla ( come in ogni caso è giusto che sia) per le strade di Roma, la sua città.

