Dagospia lancia un’altra bomba: Eliana e Pamela Perricciolo lesbiche, la Michelazzo risponde

Nei minuti conclusivi della puntata di Live-Non è la d’Urso in onda ieri, mentre Eliana Michelazzo terminava il suo racconto, da Dagospia arrivava una nuova bomba. Secondo i giornalisti che hanno seguito questa vicenda per primi, che hanno trovato foto e indizi per mettere insieme i tasselli di questo puzzle, Eliana Michelazzo non sarebbe una vittima di questa vicenda e in tv, come suoi giornali avrebbe raccontato solo una marea di stupidaggini. In realtà la Michelazzo ha solo finto di essere sposata per nascondere la sua relazione con Pamela Perricciolo. Secondo quanto si legge su Dagospia, Eliana e Pamela avrebbero una storia. Una storia che è arrivata dopo la partecipazione di Eliana a Uomini e Donne, nel 2009 e che è stata coperta per tutti questi anni con la storia del finto matrimonio. E’ questa la versione di Dagospia alla quale Eliana, via social, ha subito risposto.

ELIANA MICHELAZZO LESBICA? HA DAVVERO UNA RELAZIONE CON PAMELA PERRICCIOLO?

I giornalisti di Dagospia non sono i soli a non credere alle parole di Eliana Michelazzo. Anche Gabriele Parpiglia, giornalista di Oggi, ha invitato il pubblico ad aprire gli occhi e a non credere a una donna che ha giurato il falso sul padre morto in tv. Non solo, secondo Parpiglia, mentre Eliana Michelazzo era a Milano in tv, la Perricciolo si trovava a casa loro a Roma. Per cui i rapporti tra le due non sarebbero in nessun modo cambiati, tesi che avvalorerebbe in qualche modo che tra le due ci sia un forte legame, da capire, di che genere di natura.

Eliana però in tv ha annunciato di aver denunciato Pamela Perricciolo, non si capisce bene per quale motivo. Ma soprattutto in chiusura di puntata ha detto che si dovrà trovare un avvocato. Quindi è stata sentita in questura, è andata a denunciare, senza un legale? E prima, che aveva detto in tv di aver querelato tutti? Chi la stava seguendo? Forse voleva dire che ha bisogno di un nuovo bravo avvocato?

In ogni caso la Michelazzo, turbatissima dopo l’intervista in tv, ha avuto modo di condividere sui social i messaggi di chi l’ha incoraggiata durante la puntata, era davvero molto scossa….Considerazioni a parte ( una persona come lei il cellulare dovrebbe seppellirlo, se fossero vere tutte le cose che le sono accadute in questi 10 anni) la Michelazzo ha risposto anche a Dagospia.

“Sai che vi dico, potete dire quello che volete ma io sto con la coscienza apposto! E rispetto il mondo gay! Anzi se solo lo fossi non sarebbe stato un problema” ha scritto la Michelazzo sui social.