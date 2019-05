Federico Fashion Style pubblica una foto con Pamela Prati ma viene travolto dalle critiche sui social

Nelle ultime ore si è molto parlato, e lo si continua a fare, sui social ma anche in tv, sui siti on line e sui giornali, di quello che è successo a Pamela Prati. Dopo la confessione della show girl a Verissimo, ci si divide. C’è chi pensa che sia stata vittima e c’è chi invece non riesce a credere che sia una persona plagiata. Il pubblico si divide e prende posizione e successo davvero di tutto. Pensiamo a quello che è accaduto questa mattina a Bianca Guaccero, accusata di far parte di questa vicenda solo perchè sui social è stato pubblicato un video mentre lei canta nel locale di Pamela Perricciolo…E poche ore fa, Federico Fashion Style ( Federico Lauro il parrucchiere delle vip), è stato travolto dalle critiche per aver pubblicato una foto in compagnia di Pamela Prati.

FEDERICO FASHION STYLE TRAVOLTO DALLE CRITICHE DOPO LA FOTO CON PAMELA PRATI

Federico, ha quindi pubblicato una foto in compagnia di Pamela Prati, dicendo di averla finalmente sentita di nuovo e di aver ritrovato la donna che conosce da 8 anni. Ma i suoi followers ( su Instagram Federico è seguitissimo ha oltre 600 mila followers) non hanno gradito molto la scelta del parrucchiere di postare questa immagine in compagnia di Pamela Prati.

Be vabbè te la potevi evitare sta foto… Con quello che ha combinato figura di merda allo stato puro solo per il. BUSINESS e Odiens..

questa no Federico, non farti coinvolgere. Ha proprio l aria di una persona raggirata che sta male!!! Ahahahahaha ma smettila

Non è credibile una donna di 60 anni che spara cazzate del genere dicendo che L hanno presa in giro

Io sinceramente mi distaccherei da una persona che finge di piangere che prende cachet senza averne diritto essendo una bugiarda patentata e che dovrebbe solo sparire per la vergogna….Incolpa gli altri quando lei stessa è la prima complice.Vergogna….il pubblico non dimentica e non perdona……sia chiaro

Questi sono solo alcuni dei commenti lasciati sotto il post di Federico. Ma è davvero possibile non riconoscere i limiti di questa vicenda? E’ chiaro che Lauro sia libero di pubblicare tutte le foto che vuole senza essere attaccato in modo pesante. Speriamo che questa storia torni il prima possibile entro i confini della normalità.