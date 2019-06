Caterina Balivo indignata per le battute dopo l’arresto di Marco Carta: la solidarietà sui social

Da questa mattina, sui social, dopo la notizia dell’arresto di Marco Carta, l’ironia purtroppo, ha dilagato. E forse qualcuno si è anche lasciato prendere la mano senza pensare che in questa vicenda c’era coinvolto un ragazzo del mondo dello spettacolo si, ma con una famiglia che non aveva molte notizie circa i fatti accaduti. Tanti anche i messaggi pieni di cattiveria ma si sa, i leoni da tastiera sono sempre in agguato. Ancora prima che Marco Carta fosse processato e poi anche prosciolto, in quanto non coinvolto nei fatti, Caterina Balivo si era schierata dalla sua parte sui social, scrivendo un post molto forte, senza riferimento esplicito ma che era chiaramente rivolto a chi stava usando in modo sbagliato i social.

CATERINA BALIVO INDIGNATA SUI SOCIAL PER LA TROPPA IRONIA FATTA DOPO L’ARRESTO DI MARCO CARTA

Caterina che conosce bene Marco, e lo ha avuto ospite a Vieni da me pochissimi giorni fa, ha voluto commentare con queste parole, prima di sapere le novità del processo, quello che stava succedendo:

“Guardo l’infinito del mare e penso che i più amano deridere chi si trova in difficoltà psichica o economica o familiare.

In che mondo viviamo? Mai nessuno che tenda la mano o che stia zitto.

Buon week end, evito di guardare i social perché oggi davvero non mi piacciono

E dopo l’assoluzione di Marco, e le sue prime parole sui social, la conduttrice di Rai 1 ha anche aggiunto:

“Caro Marco io sono indignata da stamattina. Perché gli errori, gli sbagli si devono pagare, ma nessuno si deve permettere di deridere o di giudicare, così come ho sottolineato nel mio ultimo post.

Ti vogliamo bene”.

Come ha scritto Marco sul suo post sui social, ci auguriamo anche noi che tutti i dettagli di questa faccenda vengano raccontati, anche se non sono eclatanti come un arresto.