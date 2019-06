Enzo Paolo Turchi deluso dalla sua pensione da fame (Foto)

Ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio Enzo Paolo Turchi ha parlato della sua pensione, solo 720 euro al mese (foto). Oggi ha 70 anni e lo conoscono tutti, è il coreografo e ballerino degli anni del varietà; ha inventato il Tuca Tuca, ha fatto ballare Raffaella Carrà e tante altre. Quest’anno festeggia i 60 anni di carriera, perché ha iniziato davvero da bambino. Dopo 50 anni di lavoro è andato in pensione e ieri sera nel programma di Rete 4 ha confidato quanto prende al mese, la sua delusione e quanto sia particolare la categoria degli artisti. Molti sono in difficoltà, anche per lui è una pensione da fame. In tanti in Italia possono contare solo su poche centinaia di euro. Quello di Turchi è un lavoro che non gli permetteva di versare i contributi di continuo, li versava ogni volta che faceva tournée e programmi televisivi. Gli altri mesi doveva intanto continuare ad allenarsi, studiare, tenersi sempre in forma e pronto per il prossimo ingaggio, il prossimo lavoro.

QUANTO PRENDE DI PENSIONE ENZO PAOLO TURCHI?

Nessuno prende 3000 euro, i suoi colleghi prendono anche meno o la stessa somma ogni mese, si sente quindi anche fortunato, lo racconta con serenità a Paolo de Debbio. Oggi lavora ancora perché ha un’accademia di danza, continua ad inseg­­­­­nare, fisicamente sta bene ma parla dei suoi colleghi che purtroppo non solo prendono 500 euro di pensione al mese ma non sono neanche in forma per poter continuare a lavorare in qualche modo. Non si lamenta, ringrazia Dio per la sua salute e non ha intenzione di fermarsi.

Non c’è via di scampo ma come consiglia Del Debbio l’unica strada giusta per chi lavora nel mondo dello spettacolo è quella di pensare da soli alla pensione del futuro. Purtroppo più il tempo passa più sembra che questa debba essere la preoccupazione di tutti.

