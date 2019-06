Milly Carlucci a Vieni da me ricorda Fabrizio Frizzi: si è fidato di lei scendendo in pista a Ballando

Nella puntata di Vieni da me in onda il 6 giugno 2019, Milly Carlucci ha raccontato di questa ultima edizione di Ballando con le stelle, del grande successo che il programma ha avuto ma ha anche fatto dei salti nel passato, dove tutto è iniziato. E nella prima edizione di Ballando, che era stata una vera e propria scommessa, tra i protagonisti c’era anche Fabrizio Frizzi, suo grande amico. “Si è fidato di me” ha commentato Milly Carlucci ricordando il grande affetto che li legava e che li lega anche oggi che il conduttore non c’è più. Ha spiegato che avrebbe potuto anche non accettare visto che non si sapeva nulla del programma. “Era un salto nel vuoto” ha commentato Milly nel salotto di Caterina Balivo. Il programma poi è andato bene, è diventato un fenomeno in tutto il mondo, ha spiegato la conduttrice ma quando Fabrizio ha accettato di farlo, era solo per la grande amicizia che li legava. “Chi lo poteva dire alla prima puntata, tutti pensavano che noi saremmo durati una o due puntate” ha spiegato Milly che invece da poco ha concluso la 14esima edizione di Ballando, una tra le più seguite e amate.

MILLY CARLUCCI A VIENI DA ME: IL RICORDO DI FABRIZIO FRIZZI NEI PANNI DI ASPIRANTE BALLERINO

“Lui si fidò di me e mi fece un regalo grandissimo. La sua presenza a Ballando con le stelle fu magica” con queste parole Milly ricorda la partecipazione di Fabrizio Frizzi alla prima edizione dello show di Rai 1. “Fabrizio non era il più grande ballerino del mondo ma con la sua essenza è stato capace di spiegare quale fosse il senso di questo programma” ha ricordato Milly nel salotto di Caterina Balivo. “Come si suol dire era nato con due piedi sinistri” ha scherzato Milly con gli occhi lucidi ricordando il suo grande amico.

“La sua simpatia e il suo impegno conquistarono il pubblico a valanga” ha ricordato Milly. La conduttrice spiega che alla fine è questo il senso del programma. Anche se il pubblico poi ama vedere quelli che sono davvero bravi in pista, si affeziona anche a chi fa dei progressi e si impegna, come è successo appunto per Fabrizio.