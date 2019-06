Morgan sfrattato: la casa verrà messa all’asta

Ieri sera è andata in onda in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso. Tanti gli argomenti della serata presentati da Barbara d’Urso tra cui lo sfratto che verrà fatto fra due giorni a Morgan. L’artista ha ricevuto lo sfratto a causa, pare, di tasse non pagate nell’anno 2015 per colpa di un commercialista che non ha fatto il suo lavoro come avrebbe dovuto. Il giudice di The Voice of Italy ha anche deciso di chiedere aiuto alle sue ex. Da Jessica Mazzoli, ex concorrente di Grande Fratello 16 che non ha deciso di non rispondere fino ad Asia Argento che ha fatto delle accuse pesanti direttamente sui social network.

Morgan perderà la casa, la Mazzoli non risponde e la Argento lo accusa sui social: le parole di Asia

Di cosa Asia Argento ha accusato Morgan? Di droga. “Forse dalla panchina sulla quale finirai per dormire per non aver pagato le tasse per anni avrai modo di riflettere e riuscirai a scrivere un disco dopo dodici anni” sono state poi le parole di Asia Argento. Morgan, ospite in collegamento a Live – Non è la d’Urso, ha commentato il post poi cancellato della donna: “Quel post è tremendo, lei fa paura quando fa queste cose. Non voglio parlare di Asia, è una distruttrice”.

Morgan, tra due giorni lo sfratto: che cosa succederà?

Mancano pochissime ore, a questo punto, allo sfratto. Che cosa succederà adesso che Morgan perderà la casa? Dove andrà a stare l’artista? Queste stesse domande sono state poste dalla stessa conduttrice Barbara d’Urso mentre Morgan era in collegamento con lei per Live. Vediamo che cosa ha risposto il giudice di The Voice of Italy. “Vado in un luogo dell’immaginazione” sono state le parole di Morgan per Non è la d’Urso. Quindi Morgan non avrebbe ancora trovato una soluzione?

Non ci resta che continuare a seguire la vicenda e aspettare le prossime ore che saranno poi le decisive. Tra meno di due giorni Morgan verrà sfrattato e solo a quel punto capiremo cosa farà l’artista. Nelle ultime ore sui social è circolata la voce di un flash mob da organizzare per aiutare il coach di The Voice. Funzionerà?