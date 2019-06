Buon compleanno Paolo Bonolis: gli auguri speciali di Sonia, sua moglie

Giornata di festeggiamenti in casa Bonolis. Per il conduttore il 14 giugno è tempo di auguri. Oggi infatti è il suo compleanno. E tra i primi auguri arrivati sui social c’è quello di sua moglie, Sonia Bruganelli che ama moltissimo i social e che non poteva non mandare degli auguri speciali anche in modo virtuale a suo marito.La Bruganelli, che è spesso attaccata sui social per le immagini che decide di condividere ( secondo molti ostenta troppo una ricchezza che non sarebbe sua, mentre l’imprenditrice ribadisce che è frutto del suo lavoro) anche in questa occasione ricorda che lei ha il suo lavoro e che anche grazie a Paolo, è una donna indipendente.

Lei continua per la sua strada incurante delle critiche perchè del resto, quando sei un personaggio pubblico, farai sempre qualcosa per meritarle! Ma torniamo al compleanno di Paolo Bonolis, ecco gli auguri di sua moglie.

BUON COMPLEANNO PAOLO BONOLIS: ECCO IL MESSAGGIO DI AUGURI DI SUA MOGLIE SONIA

Ecco il dolce messaggio di Sonia per suo marito:

Auguri grande uomo. Un volto in un mondo di maschere 🎭. Un uomo che non ha bisogno di gonfiare il petto e di alzare i toni per avere ragione. Il più bravo conduttore televisivo che conosca e un uomo che non ha avuto paura di perdere lo scettro di maschio alfa rendendo la propria donna indipendente economicamente e come persona. Un uomo che è padre di 5 figli per i quali rinuncia quotidianamente alla sua tanto agognata “ solitudine” AUGURI PAOLO😘

Un dolce messaggio quello postato da Sonia sui social che di certo farà molto piacere al conduttore. Ci uniamo anche noi agli auguri fatti dalla Bruganelli a Paolo Bonolis e gli auguriamo di godersi questo giorno speciale in compagnia dei suoi figli e delle persone che più ama.