Chi dà un nome al sedicente Lorenzo David Coppi: “ex” di Sara Varone e Alfonso Signorini

L’estate è iniziata e il gossip continua a caratterizzare queste giornate di giugno…E si parla ancora del Pamela Prati Gate al quale sono legate molte altre vicende collaterali. Chi ha seguito tutta questa storia sa bene che all’inizio della vicenda, tra i primi a parlare, ritroviamo Sara Varone e Alfonso Signorini che hanno una cosa in comune, lo stesso spasimante. Una sorta di truffa virtuale, come quella nella quale si sarebbe trovata coinvolta Eliana Michelazzo prima, e Pamela Prati dopo, per chi vuole credere alle loro versioni. Nel caso di Eliana, il suo amore virtuale era Simone Coppi, ed è proprio a questa famiglia che sarebbe appartenuto anche Lorenzo David Coppi, il sedicente dottore che ha conquistato il cuore di Alfonso Signorini e di Sara Varone. Prima che Simone Coppi diventasse il magistrato marito di Eliana, si muoveva nell’etere del mondo virtuale, questo sedicente avvocato che non poteva mai farsi vedere ma che mandava alle persone con le quali si interfacciava, se così possiamo dire, delle foto.

Mercoledì scorso Sara Varone aveva dichiarato a Live-Non è la d’Urso, di aver trovato le foto del suo sedicente David Lorenzo Coppi, che ovviamente non erano sue. Ma non aveva rivelato l’identità della persona in questione. Oggi però dalla rivista Chi arrivano delle indiscrezioni.

SU CHI LE FOTO DI LORENZO DAVID COPPI UN ALTRO PROTAGONISTA DEL PAMELA PRATI GATE

Anche nel caso di Eliana Michelazzo erano state usate delle foto di un modello svizzero, spacciandole per quelle del sedicente Simone Coppi. Lo stesso è stato fatto con David Lorenzo Coppi il dottore che ha sedotto e conquistato Sara Varone e Alfonso Signorini che, solo dopo esser cotti a puntino hanno capito che forse c’era qualcosa di strano nella loro frequentazione virtuale.

Lorenzo David Coppi, una delle pedine del Prati-gate (l’uomo di cui si era invaghita Sara Varone, che lo aveva conosciuto tramite Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo) ha un volto che CHI è in grado di mostrarvi in esclusiva. Ha un volto ma non un’identità: chi lo riconoscesse, o si riconoscesse nella foto, ci scriva in privato. Chi l’ha visto?

Al momento però come avrete visto dal post sulla pagina Instagram della rivista, non si conosce il nome. Sara Varone sembrava aver scoperto chi fosse quella persona delle foto che lei riceveva, ce lo dirà nelle prossime puntate di Live?