Cristiano Malgioglio contro Morgan dopo le offese a Signoretti durante Live

Barbara d’Urso ieri, nel corso della puntata di Live-Non è la d’urso, si è molto indignata quando Morgan, parlando della sua ex, Asia Argento, ha detto che era stata lei a iniziarlo alla droga e che probabilmente lo aveva fatto con altre persone. Accuse sicuramente molto gravi dalle quali la conduttrice ha preso le distanze. Ma forse avrebbe dovuto inalberarsi anche per rispetto del suo ospite, e viste le sue battaglie decennali, quando Morgan ha puntato il dito contro Signoretti, offendendolo in maniera indegna. Oggi dai social, in difesa del direttore di Nuovo, scende tra gli altri, anche Cristiano Malgioglio che, come fa sempre più spesso, prende posizione in merito.

CRISTIANO MALGIOGLIO VS MORGAN: LE DURE PAROLE SUI SOCIAL

Ed ecco il messaggio postato da Cristiano pochi minuti fa:

Il genio si fa per dire…..Morgan, come sostengono alcuni suoi pochi fans, offende il Direttore @riccardo_signoretti con una battuta orribile durante la trasmissione ‘Non e’la D’urso… parlando della sua situazione inerente i suoi problemi familiari. Ottime parole quelli di Signoretti …e il genio… si fa sempre per dire….lo offende con una frase disgustosa….tipo: Piu’ che altro i figli non possono venire da te. Certe affermazioni così infelici , in un periodo tanto delicato e in un momento in cui si festeggiano i 50 anni #lgbt nel mondo e’ di una bassezza orribile. Di certi Morgan non possiamo meravigliarci l’importante e’ riconoscerl.i.@barbaracarmelitadurso@roncallivan

Noi aggiungiamo che, a prescindere dal sessismo che si legge in questa battuta, se anche fosse rivolta a una persona eterosessuale, senza quindi spirito sessista, sarebbe altrettanto grave. Non si può infatti sapere che genere di percorso una persona abbia fatto nella vita, se abbia cercato di avere dei figli, se non li abbia voluti per un qualche motivo. Bisognerebbe sempre portare rispetto per le persone che si hanno davanti, cosa che spesso ci si dimentica.