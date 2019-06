LIVE Non è la D’Urso: Morgan insulta Signoretti con battutacce sessiste

Dalla discussione alle stoccatine il passo è breve negli studi di Barbara D’Urso. Quel che è peggio, però, è quando si passa da delle provocazioni spicciole a gravi battutacce a sfondo sessista. Questo è proprio quanto accaduto nell’ultima puntata di LIVE Non è la D’Urso nel segmento dedicato a Morgan e al suo imminente sfratto.

Ma come sono andati i fatti? È presto detto. Barbara D’Urso ha introdotto l’argomento con un filmato ed ha successivamente aperto il collegamento con la casa di Morgan, da cui il cantante ha seguito l’intervento dei vari opinionisti e risposto alle varie domande. Il primo interrogativo ficcante arriva dal direttore del settimanale Nuovo Riccardo Signoreti… ma Morgan reagisce male!

LIVE Non è la D’Urso: Morgan insulta Signoretti

Riccardo Signoretti irrompe a bomba nella discussione con un suo ficcante intervento. A Morgan spiega: “Tu ora stai male perché ti sfrattano, ma le tue ex compagne sono state male perché non hai pagato gli alimenti alle tue figlie! Sono state male per anni! Non è che ti tolgono la casa perché non hai fatto niente… A me la casa non la toglie nessuno perché non ho fatto niente di male!”.

Morgan ironizza: “Perdonatelo perché non sa quello che dice”. Poi però aggiunge una battutaccia imbarazzante rivolgendosi a Riccardo Signoretti: “Non ti tolgono la casa? Più che altro perché non possono venire dei figli a te!”. Tutto ciò davanti ad una Barbara D’Urso che camminava avanti e indietro per lo studio senza ammonire sul momento il suo ospite.

Ma Riccardo Signoretti di certo non ci sta ad esser bugerato e risponde a tono: “Questa è una battuta molto infelice a cui ripenserai quando sarai sotto un ponte la prossima settimana. Non fai pena a nessuno!“.

Ma non è finita qui. Morgan ha in seguito continuato ad offende Riccardo Signoretti con altre battutine allusive alla presunta omosessualità del giornalista: “Brava! Brava! Brava!“ gli ha esclamato in un secondo momento del talk parlandogli al femminile.

A conclusione dello spazio con Morgan, il cantante è stato portato a fare le sue scuse al giornalista ma da entrambi i lati sembra non esserci stata proprio la voglia di far pace…